NOVA VLADINA MJERA /

RTL Danas prvi doznaje: Evo koliko će povratnika u Hrvatsku dobiti povrat poreza

Riječ je o novoj mjeri predviđenoj Zakonom o porezu na dohodak

27.5.2026.
20:05
RTL Danas
U lipnju počinje isplata povrata poreza povratnicima u Hrvatsku, a RTL Danas prvi doznaje koliko je povratnika ostvarilo to pravo na ime isplaćenih plaća u 2025. godini. 

Riječ je o novoj mjeri predviđenoj Zakonom o porezu na dohodak koja se odnosi na sve one koji su dulje od dvije godine izbivali iz Hrvatske i vratili se poslije 1. siječnja 2025. Svi oni imaju pravo na povrat poreza na dohodak od nesamostalnog rada u 100-postotnom iznosu i to u razdoblju od pet godina.

"Prema evidenciji MUP-a, status povratnika u 2025. godini steklo je 10810 osoba, a među njima je zasad 2607 osoba prvi put i ostvarilo pravo na povrat poreza. Oni koji se nisu zaposlili i ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, a riječ je o 8203 osobe bit će u bazi Porezne uprave u sljedeće četiri godine i ako ostvare dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaću, oni će isto imati pravo na povrat poreza“, istaknula je Renata Kalčić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

O kojim se iznosima radi i otkud su poslodavci koji su zaposlili povratnike u ovom trenutku se ne može govoriti, navode iz Porezne uprave, jer obrada podataka još uvijek traje. Prva rješenja i povrate poreza povratnici bi trebali dobiti tijekom lipnja.

Povratnici U HrvatskuPorezna UpravaPovrat Poreza
