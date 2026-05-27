KOD OBROVCA /

Doznajemo stanje djevojčica iz minibusa koji je sletio s ceste: Uzrok nesreće se još utvrđuje

Djevojčice koje su jučer ujutro ozlijeđene u školskom minibusu koji je sletio s ceste kod Obrovca su stabilno, doznajemo u zadarskoj općoj bolnici. Mirno su provele noć i neke od njih bit će uskoro puštene na kućno liječenje. 

Od osam đaka koji su pomoć zatražili u bolnici ondje su još četiri. Iz policije potvrđuju da je očevid završen, ali okolnosti nesreće i zašto je vozilo na uzbrdici izletjelo s ceste se još istražuju.

Više informacija dao nam je Nediljko Jović, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu OB Zadar. Više pogledajte u videu.

27.5.2026.
17:14
ObrovacMinibusPrometna NesrećaOzlijeđena Djeca
