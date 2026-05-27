SVI ŽELE /

Forgyja su pitali za dolazak Roberta Soldića u FNC, dao je odgovor

Na pres konferenciji u Beogradu uoči FNC 31, Dražena Forgača su pitali za Roberta Soldića i kakvo je stanje s njegovim potencijalnim dolaskom u FNC.

"Ne mogu dati odgovor. Roberto i dalje čeka raskid ugovora s ONE-om pa ne mogu ništa reći. Ako se ukaže mogućnost da se bori u FNC-u, mi ćemo to osigurati. Bila bi čast da on nastupi".

Nema sumnje, 30. svibnja bit će datum koji će fanovi slobodne borbe u regiji dugo pamtiti.

27.5.2026.
15:37
Sportski.net
Fnc 31Dražen ForgačRoberto Soldić
