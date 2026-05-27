Beograd na nogama! Najavljuje se ludi borilački vikend

Fight Nation Championship (FNC), vodeća MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, najavljuje službenu press konferenciju uoči borilačkog spektakla koji će se dugo pamtiti. Uoči događaja FNC 31, koji 30. svibnja Beogradsku arenu pretvara u epicentar regionalne borilačke scene, organizatori će okupiti glavne aktere večeri. Na konferenciji za medije, borci će iznijeti svoja posljednja razmišljanja i stati licem u lice prije ulaska u kavez, a sve ukazuje na to da će tenzije dosegnuti vrhunac i prije samog događaja.

U fokusu press konferencije bit će dugoočekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između izazivača Aleksandra "Džokera" Ilića i aktualnog prvaka Đanija Barbira. Ovo će biti posljednja prilika da se dvojac sučeli prije meča, a njihove izjave s nestrpljenjem iščekuje cijela regija. Glavna borba večeri nije samo meč za pojas, već kulminacija rivalstva koje tinja već duže vrijeme. Kako navode iz same promocije, ovo je trenutak koji se gradio godinama i borba s najvećim nabojem u dosadašnjoj povijesti FNC-a. "Džoker" Ilić, jedan od najpopularnijih boraca s ovih prostora, pred medijima će najaviti svoj povratak u beogradsku arenu s jednim ciljem, oduzeti pojas prvaka Barbiru. S druge strane, Đani Barbir, šampion iz zagrebačkog American Top Teama, imat će priliku odgovoriti na prozivke i potvrditi svoju dominaciju.

Program FNC 31 događaja ne bi bio potpun bez nastupa ostalih velikih regionalnih zvijezda, koje će također biti dostupne za pitanja medija. U kavez se vraća i teškaš Darko Stošić, borac poznat po razornoj snazi udaraca, koji će na konferenciji govoriti o pripremama za meč protiv bivšeg UFC borca Grega Hardyja. Hardy je kontroverzna, ali i izuzetno opasna figura, a njegov dolazak u FNC predstavlja veliki ispit za Stošića i potvrdu rastućeg ugleda organizacije. Uz njega, medijima će se obratiti i Marko Bojković, mladi borac koji je svojim atraktivnim stilom brzo postao miljenik publike. On će najaviti svoj dvoboj s opasnim poljskim borcem Piotrom Niedzjelskim, što obećava dinamičan i neizvjestan meč. Osim njih, gledati ćemo Hrvoja Sepa protiv legendarnog Vase Bakočevića i iskusnog Ivice Truščeka protiv Kamila Kraske, a što je hrvatski borac rekao našem novinaru Vehmiru Džakmiću pročitajte OVDJE.

Na press konferenciji će se predstavnicima medija obratiti i vodstvo FNC-a, koje će govoriti o organizaciji nadolazećeg spektakla i budućim planovima. Ono što FNC danas predstavlja rezultat je petogodišnjeg upornog rada i vizije. Promocija koja je svoje putovanje započela u listopadu 2019. godine, u maloj dvorani pred svega 400 gledatelja, danas je postala pravi div koji puni najveće arene. Kroz ustrajnost vodstva i predan rad entuzijasta, FNC je uspio tri puta rasprodati pulsku Arenu i okupiti oko sedamnaest tisuća ljudi na prethodnom događaju u Beogradu. Taj put svjedoči o kvaliteti produkcije i borbi koje nude.

Sve je spremno za posljednje najave prije borilačke noći koja će ući u anale. Beogradska arena bit će poprište sportskog rivalstva, vrhunskih vještina i emocija koje samo MMA može pružiti.