Darka Stošića čeka izazov na domaćem terenu: Ovako je došao do vrha europske MMA scene

Beogradska arena bit će poprište vrhunskog borilačkog spektakla 30. svibnja, kada će u kavez Fight Nation Championshipa (FNC) ući jedan od najpoznatijih srpskih i regionalnih boraca, Darko Stošić. U glavnoj borbi večeri na priredbi FNC 31 snage će odmjeriti s opasnim američkim teškašem i bivšom NFL zvijezdom, Gregom Hardyjem. Ovaj meč nije samo još jedan izazov u bogatoj karijeri borca iz Laćarka, već potvrda njegovog statusa ikone regionalne scene i prilika da pred domaćom publikom još jednom dokaže zašto nosi nadimak "The Hammer".

Od tatamija do MMA kaveza

Put Darka Stošića do vrha teške kategorije započeo je daleko od reflektora velikih MMA arena. Rođen 1992. godine, sportsku je karijeru gradio na džudaškom tatamiju, gdje je pokazao izniman talent i radnu etiku. Kao član Judo kluba LSK u rodnom Laćarku, a kasnije i Crvene zvezde, osvojio je deset titula nacionalnog prvaka Srbije i dvije titule prvaka Balkana u mlađim uzrasnim kategorijama. Upravo mu je džudo dao vrhunsku bazu za kontrolu i snagu, vještine koje će se kasnije pokazati presudnima u mješovitim borilačkim vještinama. S 18 godina odlučio se za tranziciju u MMA, sport koji je tada u regiji bio u povojima. Profesionalni debi odradio je 2012. godine i brzo počeo graditi ime na regionalnim priredbama. Njegova snaga udarca i sposobnost završavanja borbi prekidom donijele su mu niz pobjeda, a kruna ranog dijela karijere stigla je u promociji Final Fight Championship (FFC), gdje je osvojio i dva puta uspješno obranio naslov prvaka u teškoj kategoriji. S impresivnim omjerom od 12 pobjeda i samo jednim porazom, postao je meta najvećih svjetskih organizacija.

Iskustvo u UFC-u i dokazivanje u Europi

Krajem 2017. godine stigao je poziv koji svaki MMA borac sanja - ugovor s Ultimate Fighting Championshipom (UFC). Svoj debi u najjačoj svjetskoj promociji odradio je u srpnju 2018. na spektakularan način, pobjedom tehničkim nokautom u prvoj rundi protiv Jeremyja Kimballa. Činilo se da je zvijezda rođena, no uslijedio je težak period. Tri poraza sudačkim odlukama zaredom, protiv Devina Clarka, Kennedyja Nzechukwua i Jamahala Hilla, dovela su do njegovog odlaska iz UFC-a početkom 2020. godine. Ipak, to nije bio kraj, već novi početak. Stošić je potpisao za jednu od vodećih europskih promocija, poljski Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). U KSW-u je doživio preporod, vratio se pobjedama i podsjetio sve na svoju razornu moć. Ostvario je niz impresivnih pobjeda, od kojih je većina stigla nokautom, što mu je donijelo i nekoliko bonusa za nokaut večeri. Borio se i za titulu KSW prvaka protiv Phila De Friesa, ali je u iscrpljujućoj borbi poražen u petoj rundi.

Lider nove generacije na regionalnoj sceni

Nakon dokazivanja na međunarodnoj sceni, Stošić se posljednjih godina sve više fokusira na nastupe u FNC-u, promociji koja je postala lider u jugoistočnoj Europi. Njegovim dolaskom organizacija je dobila zvijezdu koja može puniti arene, a on je dobio platformu na kojoj je apsolutni predvodnik. Svaki njegov nastup izaziva ogromno zanimanje, a borbe poput one protiv Mirana Fabjana ili Ivana Vitasovića postale su dio regionalne MMA povijesti. Predstojeći meč protiv Grega Hardyja predstavlja vrhunac te suradnje i najveći ispit za Stošića pred domaćim navijačima.

