Fabjan o Iliću: 'Da dođe do trećeg meča, ubio bih ga'

Rijetko koje rivalstvo je posljednjih godina žestoko kao ono Mirana Fabijana i Aleksandra Ilića u FNC-u. Slovenski borac poznat je po "trash-talku", a koliko to Iliću smeta mogli smo vidjeti i nakon njihove prošle borbe.

Sada je i sam Fabijan priznao kako ga Ilić "zebe" i kako želi sa Srbinom odraditi i treći meč kojim bi se napokon, "jednom za svagda", znalo tko je bolji.

"Prije meča, na vaganju, ja mu govorim: 'Hajde, idi čisti pod, čisti pod za mene', a on meni: 'Dat ću ti revanš, dat ću ti revanš, dat ću ti revanš'. To je on pričao prije vaganja. Poslije meča odjednom neće revanš. Ali on meni ne može dati revanš! Možemo napraviti treću borbu, ne daje on meni nikakav revanš. Rezultat je jedan-jedan. Ti si dobio batine, a ja sam dobio jedan udarac. Gazio sam te na podu, predao si borbu. Ja sam primio jedan udarac. Ako bude treće borbe, odradit ćemo je. Znam da bih ga ubio", rekao je Fabijan u podcastu Cancast o Iliću.

Ova dva borca prvi su se put borila u Zagrebu u studenom 2024. na FNC 20 priredbi. Tada je Slo Rocky pobijedio tehničkim nokautom u drugoj rundi. Susret broj dva bio je početkom ove godine u Münchenu i slavio je "Joker", a datum finalnog dvoboja, ako ga ikad bude, još čekamo.

