FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UHIĆENI MALOLJETNICI /

U Kaštelima kod osnovne škole bačen topovski udar: Ozlijeđeno pet djevojčica!

U Kaštelima kod osnovne škole bačen topovski udar: Ozlijeđeno pet djevojčica!
×
Foto: Ilustracija/Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Prema informacijama policije, zadobile su oguljotine kože i lakše opekline

12.6.2026.
21:08
danas.hr
Ilustracija/Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Splitska policija je u petak, tijekom preventivnog rada na terenu u zonama oko osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja, na 11 različitih lokacija pronašla i oduzela 275 komada različitih pirotehničkih sredstava.

Kako su priopćili, radi se o zabranjenim pirotehničkim sredstvima koja ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, a još manje maloljetnici.

U Kaštelima ozlijeđeno pet djevojčica

Istoga dana, oko 11.20 sati, u Kaštelima je zbog aktivacije pirotehničkog sredstva lakše ozlijeđeno pet trinaestogodišnjih djevojčica. Sumnja se da je riječ o takozvanom topovskom udaru. Prema informacijama policije, zadobile su oguljotine kože i lakše opekline. Tim hitne medicinske pomoći sanirao im je ozljede na mjestu događaja.

Privedene su dvije maloljetne osobe te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, piše Dalmacija Danas.

Policija apelira na građane

Iz policije poručuju kako nastavljaju raditi na terenu kako bi spriječili protuupravne aktivnosti i moguće negativne posljedice, osobito u blizini škola i među djecom. U svakom slučaju u kojem utvrde korištenje pirotehnike, osobe će biti dovedene u policijsku postaju, a roditelji pozvani na razgovor, poručili su iz policije.

Osim toga, utvrdi li se da je pirotehniku koristilo dijete mlađe od 14 godina, prekršajno će biti sankcionirani roditelji. Iz policije još jednom upozoravaju na opasnosti korištenja pirotehničkih sredstava, posebno među djecom, jer posljedice mogu biti ozbiljne i trajne.

 

PetardePirotehnička SredstvaKaštelaDjeca
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike