U Kaštelima kod osnovne škole bačen topovski udar: Ozlijeđeno pet djevojčica!

Splitska policija je u petak, tijekom preventivnog rada na terenu u zonama oko osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja, na 11 različitih lokacija pronašla i oduzela 275 komada različitih pirotehničkih sredstava.

Kako su priopćili, radi se o zabranjenim pirotehničkim sredstvima koja ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, a još manje maloljetnici.

U Kaštelima ozlijeđeno pet djevojčica

Istoga dana, oko 11.20 sati, u Kaštelima je zbog aktivacije pirotehničkog sredstva lakše ozlijeđeno pet trinaestogodišnjih djevojčica. Sumnja se da je riječ o takozvanom topovskom udaru. Prema informacijama policije, zadobile su oguljotine kože i lakše opekline. Tim hitne medicinske pomoći sanirao im je ozljede na mjestu događaja.

Privedene su dvije maloljetne osobe te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, piše Dalmacija Danas.

Policija apelira na građane

Iz policije poručuju kako nastavljaju raditi na terenu kako bi spriječili protuupravne aktivnosti i moguće negativne posljedice, osobito u blizini škola i među djecom. U svakom slučaju u kojem utvrde korištenje pirotehnike, osobe će biti dovedene u policijsku postaju, a roditelji pozvani na razgovor, poručili su iz policije.

Osim toga, utvrdi li se da je pirotehniku koristilo dijete mlađe od 14 godina, prekršajno će biti sankcionirani roditelji. Iz policije još jednom upozoravaju na opasnosti korištenja pirotehničkih sredstava, posebno među djecom, jer posljedice mogu biti ozbiljne i trajne.