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Kiša prekinula Čilića i Medvjedeva: Četvrtfinalni dvoboj nastavlja se u subotu

Kiša prekinula Čilića i Medvjedeva: Četvrtfinalni dvoboj nastavlja se u subotu
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Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

Poznato je i da će pobjednik tog meča u subotu igrati i polufinale protiv poljskog igrača Kamila Majchrzaka

12.6.2026.
21:01
Hina
Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia
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Kiša je i u petak remetila raspored na travnatom ATP 250 turniru u nizozemskom 's-Hertogenboschu pa će svoj četvrtfinalni meč hrvatski tenisač Marin Čilić i Rus Danil Medvjedev morati nastaviti u subotu, kod 1-1 u setovima.

Obojica tenisača su u petak morala odraditi dvostruki posao ne terenima jer su ih čekali mečevi drugog kola. U njemu je Čilić bio u izgubljenoj situaciji protiv Portugalca Nuna Borgesa jer je imao zaostatak 0-1 u setovima i 5-6 u drugom setu. Potom je zaostajao i 2-5 u tie-breaku, ali je sve spasio i izborio meč protiv 30-godišnjeg Medvjedeva, trećeg nositelja u 's-Hertogenboschu.

Prvi set je trajao tek pola sata, a Medvjedev je uz dva napravljena breaka odjurio na nedohvatljivih 5-1. Lako izgubljeni prvi set nije slomio Čilića koji je prvi break u meču napravio u uvodnom dijelu druge dionice. Poveo je 3-1 nakon čega su uslijedila nova dva breaka. Prvo je Medvjedev smanjio na 2-3, a potom Čilić opet pobjegao na dva razlike, na 4-2 te je tu prednost sačuvao do 1-1 u setovima

Čim je završen drugi set lagana kiša je prekinula meč. Potom je počelo i jače padati nad nizozemskim gradom, a u kombinaciji sa sve slabijom vidljivosti organizatori su odlučili da se meč neće nastaviti u petak već će ga Čilić i Medvjedev nastaviti u subotu.

Poznato je i da će pobjednik tog meča u subotu igrati i polufinale protiv poljskog igrača Kamila Majchrzaka koji je s uvjerljivih 6-4, 6-3 pobijedio prvog nositelja, Kanađanina Felixa Augera-Aliassimea.

U drugom će polufinalu igrati Francuz Adrian Mannarino i drugi nositelj, Australac Alex de Minaur.

Marin čilićDaniil MedvjedevTenis
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