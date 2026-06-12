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Marin Čilić preokretom nakon kiše spasio meč loptu i stigao do četvrtfinala

Marin Čilić preokretom nakon kiše spasio meč loptu i stigao do četvrtfinala
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Foto: René Nijhuis/Alamy/Profimedia

Bio je to treći međusobni dvoboj Čilića i Borgesa, te druga pobjeda hrvatskog tenisača.

12.6.2026.
15:31
Hina
René Nijhuis/Alamy/Profimedia
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Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-47) u petak je u 2. kolu ATP 250 turnira u nizozemskom 's-Hertogenboschu pobijedio Portugalca Nuna Borgesa (ATP-50) sa 3-6, 7-6 (5), 6-3, te se je plasirao u četvrtfinale.  

Bio je to nastavak meča koji zbog kiše prekinut u četvrtak kod vodstva Borgesa 6-3, 6-5. Čilić je u nastavku na svoj servis izborio tie-break u kojem je gubio 2-5, ali je potom s tri mini-breaka nanizao pet poena te je dobio 13. igru i time je izborio treći, odlučujući set. 

U trećem setu dugo se je čekalo na priliku za break. Ona se je napokon ukazala u osmom gemu i Čilić ju je iskoristio. Potom je s vodstvom 5-3 na svoj servis zaključio meč.

Bio je to treći međusobni dvoboj Čilića i Borgesa, te druga pobjeda hrvatskog tenisača. U prethodnom meču, u siječnju ove godine u Hong Kongu, slavio je Portugalac.

Čilić će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta u kojem se sastaju osmi tenisač svijeta Rus Danjil Medvjedev i Nizozemac Thijs Boogaard. 

Marin čilićTenis
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