Vekić pobijedila Bouzkovu i izborila četvrtfinale

Hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-76) u petak se je plasirala u četvrtfinale WTA 500 turnira u londonskom Queen's Clubu. Ona je u drugom kolu svladala Čehinju Marie Bouzkovu (WTA-28) sa 7-6 (9), 6-3.

Bio je to nastavak meča koji je zbog kiše prekinut u srijedu pri vodstvu Vekić 6-5 u prvom setu. U nastavku je Bouzkova na svoj servis izjednačila na 6-6, pa je odluka u prvom setu pala u tie-breaku. Vekić je u 13. igri imala vodstvo 3-0 i 6-2, ali je češka tenisačica nanizala pet poena i povela 7-6. Na kraju je ipak Vekić dobila prvi set sa 11-9 u tie-breaku.

Na početku drugog seta Vekić je odmah došla do breaka. Bouzkova je mogla vratiti izgubljeni servis u šestom gemu, ali je Vekić spasila dvije break lopte. Hrvatska tenisačica je još jednim breakom u devetom gemu došla do pobjede.

U četvrtfinalu je čeka još jedna Čehinja, Karolina Pliškova (WTA-106).