Ružić i Vekić idu u drugi krug kvalifikacija

Dona Vekić i Antonia Ružić ubilježile su pobjede u 1. kolu kvalifikacija travnatog WTA turnira u Londonu.

Vekić (WTA-72) je pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA-196.) s 6-3, 6-4 za 73 minute igre, a Ružić (WTA-64.) je nadigrala Japanku Aoi Ito s 6-3, 6-4 za 83 minute.

Vekić će za prolazak u glavni turnir igrati s Čehinjom Anom Binkovom (WTA-103.), a Ružić čeka bolju iz dvoboja Australke Storm Hunter i bjeloruske veteranke Aleksandre Sasnovich.