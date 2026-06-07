FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
WTA LONDON /

Ružić i Vekić idu u drugi krug kvalifikacija

Ružić i Vekić idu u drugi krug kvalifikacija
×
Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vekić će za prolazak u glavni turnir igrati s Binkovom (WTA-103.), a Ružić čeka bolju iz dvoboja Hunter i Sasnovich.

7.6.2026.
14:51
Hina
Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dona Vekić i Antonia Ružić ubilježile su pobjede u 1. kolu kvalifikacija travnatog WTA turnira u Londonu. 

Vekić (WTA-72) je pobijedila Francuskinju Carole Monnet (WTA-196.) s 6-3, 6-4 za 73 minute igre,  a Ružić (WTA-64.) je nadigrala Japanku Aoi Ito s 6-3, 6-4 za 83 minute. 

Vekić će za prolazak u glavni turnir igrati s Čehinjom Anom Binkovom (WTA-103.), a Ružić čeka bolju iz dvoboja Australke Storm Hunter i bjeloruske veteranke Aleksandre Sasnovich.

Donna VekićAntonia Ružić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike