PARIŠKI TRILER /

Donna ispala s Roland Garrosa, izbacila ju je bivša prva igračica svijeta

Donna ispala s Roland Garrosa, izbacila ju je bivša prva igračica svijeta
Foto: CHRISTOPHE SAIDI/Sipa Press/Profimedia

Donna Vekić se dobro držala, no pokleknula je u ključnim trenucima

28.5.2026.
14:15
Hina
Hrvatska tenisačica Donna Vekić nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu završila je u 2. kolu, uspješnija od nje je nakon sat i 50 minuta igre bila bivša prva igračica svijeta Japanka Naomi Osaka sa 7-6 (1), 6-4.

Vekić je bolje započela susret, prijetila "breakom" u svakom od prva tri gema na servis Osake, ali uspjela je oduzeti servis suparnici samo jednom. Nakon što je propustila priliku odvojiti se na 4-1 s dvostrukim "breakom", Vekić je odigrala loš gem na svom početnom udarcu pa je Osaka poravnala na 3-3.

Imala je Vekić još jednu šansu za osvajanje prvog seta, nakon "breaka" povela je 5-4 i imala servis, ali niti to nije iskoristila. Kod zaostatka 5-6 uspjela je spasiti tri set-lopte Osake i odvesti prvu dionicu u "tie-break". Nažalost, Osaka je osvojila prvih šest poena u odlučujućoj igri, osigurala isti broj set-lopti i iskoristila drugu, odnosno ukupno četvrtu priliku za set.

Početkom drugog seta Vekić je bila pod pritiskom na svom servisu, spasila je dvije "break-lopte" u prvom gemu da bi pokleknula u trećem. Iako se odmah vratila "re-breakom" te je spasila 15-40 kod rezultata 3-3, opet je pokleknula kod rezultata 4-4. Kada je u sljedećoj igri Osaka servirala za meč, Vekić je stigla do prilike za povratak, no nakon što ju nije iskoristila, Japanka je s tri uzastopna poena okončala dvoboj.

