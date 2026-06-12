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ZBOG RATA U GAZI /

Irska i Izrael igrati će utakmicu Lige nacija na neutralnom terenu

Irska i Izrael igrati će utakmicu Lige nacija na neutralnom terenu
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Foto: Â©INPHO/Nick Elliott/imago sportfotodienst/Profimedia

Prema zdravstvenim vlastima Gaze, od početka rata u Gazi je ubijeno gotovo 73 000 ljudi, većinom civila

12.6.2026.
14:17
Hina
Â©INPHO/Nick Elliott/imago sportfotodienst/Profimedia
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Irska će svoju nadolazeću utakmicu Lige nacija protiv Izraela igrati na neutralnom terenu iza zatvorenih vrata, priopćio je u petak Nogometni savez Irske, nakon prosvjeda igrača i navijača zbog broja poginulih palestinskih civila tijekom rata u Gazi.

Irska je trebala ugostiti Izrael na stadionu Aviva u Dublinu 4. listopada, dok se očekuje da će se utakmica 27. rujna, koja je bila određena kao domaća utakmica Izraela, također održati na neutralnom terenu. No, irski nogometaši, navijači i poznate osobe pokrenuli su kampanju pozivajući na bojkot utakmice.

"Nakon konzultacija s raznim sudionicima, Savez smatra da bi operativni izazovi mogli utjecati na održavanje utakmice na domaćem terenu, pa će se utakmica igrati izvan stadiona Aviva", priopćio je Nogometni savez Irske.

Prema zdravstvenim vlastima Gaze, od početka rata u Gazi je ubijeno gotovo 73 000 ljudi, većinom civila.

Izrael je pokrenuo napad nakon što su militanti predvođeni Hamasom provalili preko granice, ubivši 1200 ljudi i uzeli 251 izraelskog i stranog taoca 7. listopada 2023. Irska je jedan od najotvorenijih kritičara izraelskog rata u Gazi u Europskoj uniji, a članovi FAI-a su krajem 2025. uvjerljivom većinom glasovali za njegov odbor da zatraži od UEFA-e da odmah suspendira Izraelski nogometni savez iz europskih natjecanja.

U izjavi FAI-a navodi se da je Palestinski nogometni savez "izrazio svoju zahvalnost za principijelne stavove koje je zauzeo Nogometni savez Irske u podršci pravima palestinskog naroda i palestinskih sportaša".

Irska Nogometna ReprezentacijaIzraelska Nogometna ReprezentacijaLiga Nacija
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