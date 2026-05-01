Napeta scena u FIFA-i: Infantinu propao pokušaj pomirenja, uslijedile burne poruke s obje strane

Ispred dvorane vlada buka, dok je unutrašnjost ispunjena mukom. U takvoj atmosferi predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušao je posredovati u neuspjelom pokušaju pomirenja dviju strana potpredsjednika izraelskog i predsjednika palestinskog nogometnog saveza.

Predsjednik Palestinskog nogometnog saveza Jibril Rajoub poručio je kako FIFA može pokušati približiti strane, ali da ne razumije dubinu problema.

“Infantino ima pravo pokušati premostiti razlike i povezati ljude. No, mislim da možda ne razumije dubinu patnje palestinskog naroda,” rekao je Rajoub.

Infantino je uzvratio pozivom na suradnju.

“Radit ćemo zajedno, predsjedniče Rajoub, potpredsjedniče Suliman. Hajdemo raditi zajedno! Radimo zajedno kako bismo djeci dali nadu. Učinimo to zbog njih,” poručio je.

Rajoub je potom istaknuo kako FIFA ne bi trebala rješavati političke sukobe.

“Ne tražimo od FIFA-e da riješi politički sukob. Tražimo da upravlja nogometom. Dok djeca u Torontu, Los Angelesu i Ciudad de Méxicu sanjaju da postanu nogometni heroji, pozivamo ovaj Kongres da se sjeti djece iz Gaze, Betlehema, Tulkarema, Hebrona i Jeruzalema, djece koja su pokapala suigrače, gledala kako se njihovi tereni pretvaraju u ruševine i koja se i dalje potiču da vjeruju da ova igra pripada i njima.”

Cijeli događaj dobio je dodatnu težinu jer se odvijao neposredno prije nego što je Infantino potvrdio kandidaturu za četvrti mandat na čelu FIFA-e.

“Istodobno sam počašćen i ponizan. Želim poručiti svim članicama, njih 211, da potvrđujem svoju kandidaturu za predsjednika FIFA-e na izborima sljedeće godine. Hvala vam,” rekao je Infantino.

Tijekom njegova mandata FIFA je proširila natjecanja, no istodobno se suočavala i s kritikama od cijena ulaznica do kontroverzi oko dodjele Nagrade za mir Donaldu Trumpu te odluka vezanih uz sudjelovanje Irana na Svjetskom prvenstvu.

“Iran će igrati u Sjedinjenim Američkim Državama,” poručio je Infantino, što je izazvalo pljesak.

Donald Trump na to je dodao:

“Johnny je sjajan. Prijatelj mi je, razgovarali smo o tome. Rekao sam mu – radi kako hoćeš. Možeš ih imati, ne moraš ih imati. Vjerojatno imaju dobru momčad. Imaju li dobru momčad?”

Infantino je zaključio porukom o jedinstvu nogometa:

“To je moja odgovornost, to je naša odgovornost. Nogomet ujedinjuje svijet, FIFA ujedinjuje svijet, vi ujedinjujete svijet, mi ujedinjujemo svijet.”

U idealnom svijetu, kakvom teži Infantino, nogomet bi doista bio alat jedinstva. No vrijeme istječe, a Svjetsko prvenstvo se približava, a to je natjecanje koje bi trebalo okupiti najviše država u povijesti.