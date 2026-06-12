Stigao zamjenski dio za bager: Bačić otkrio kad se konačno otvara Slavonska avenija

Stigao je prvi zamjenski dio za bager kojim se uklanja sjeverni dio Vjesnikova nebodera, pa se radovi uskoro i nastavljaju. Zbog tehničkog kvara su bili stali prošle nedjelje. Inače, riječ je o bageru s rukom dugačkom 52 metra, koji je od početka lipnja angažiran na uklanjanju dijela oštećenog objekta.

Dio koji je nedostajao stigao je iz Nizozemske. Nakon dovršenih radova ponovno će se otvoriti Slavonska avenija.

Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je u petak da bi se Slavonska avenija mogla otvoriti već u ponedjeljak, nakon uklanjanja visokih etaža nebodera Vjesnik, ali da to ovisi o rezultatima probnog rada s mehaničkom rukom, odnosno bagerom tijekom predstojećeg vikenda.

"Već je stigao jedan cilindar, a tijekom dana dolaze još dva. Večeras i sutra oni bi trebali biti ugrađeni, pa će se već sutra tijekom dana nastaviti s uklanjanjem gornjih etaža. Ako sve bude u redu, a nadam se da hoće, do kraja vikenda trebali bismo ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koji predstavljaju opasnost od pada na Slavonsku aveniju, kako bi se izbjegla bilo kakva tragedija", kaže Bačić.