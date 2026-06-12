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MONTAŽA U TIJEKU /

Stigao zamjenski dio za bager: Radovi na uklanjanju Vjesnika uskoro ponovno kreću

Stigao zamjenski dio za bager: Radovi na uklanjanju Vjesnika uskoro ponovno kreću
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog neplaniranog zastoja na snazi je i posebna regulacija prometa, pa Slavonska avenija zatvorena do nastavka radova

12.6.2026.
10:09
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Zamjenski dio za bager kojim se uklanja sjeverni dio Vjesnikova nebodera stigao je jučer iz Nizozemske, a njegova montaža trenutačno je u tijeku. Prema ranijim najavama Ministarstva graditeljstva, stroj bi ponovno trebao biti u funkciji do kraja tjedna.

Podsjetimo, radovi na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera u Zagrebu zaustavljeni su prošlog vikenda zbog tehničkog kvara na bageru. Riječ je o bageru s rukom dugom 52 metra, koji je od početka lipnja angažiran na uklanjanju dijela oštećenog objekta.

Prema ranijem planu, uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani trebalo je biti dovršeno prije tjedan dana, no kvar na bageru odgodio je završetak zahvata.

Zbog neplaniranog zastoja na snazi je i posebna regulacija prometa, pa Slavonska avenija zatvorena do nastavka radova.

VjesnikBager
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