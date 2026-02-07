Što smo upravo vidjeli? Joker u rekordnom roku uspavao Slo Rockya!

Ajme majko /

Večeras je počeo najiščekivaniji meč večeri i odmah nas je šokirao. Momci s obje strane odmah su krenuli snažno, udarci su padali, a publika nije mogla vjerovati vlastitim očima.

Vrhunac drame dogodio se kad se Fabjan zaletio i pokušao pogoditi lijevim direktom Aleksandra Ilića. Srbin je hladnokrvno kontrirao, lijevi direkt pogodio je cilj, Fabjan je pao u nokdaun i odmah je uslijedio završni niz udaraca na tlu.

Cijeli meč trajao je nevjerojatnih 15 sekundi. Publika je ostala u šoku, a večer je dobila svoju spektakularnu završnicu. Čudo, jednostavno čudo ovakvo nešto rijetko se vidi u borilačkom svijetu!