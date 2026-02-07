Plan je bio jasan, egzekucija još jasnija: Tadžikistanac nam je sve priznao

bilo je brzo /

Peta borba večeri u lakoj kategoriji donijela je kratku, ali izuzetno intenzivnu priču. Karomatullo Sufiev iz Tadžikistana i Ahmed Abdulkadirov iz Slovačke nisu gubili vrijeme – borba je krenula žestoko od prve sekunde.

Abdulkadirov je pokušao nametnuti ritam kroz stand-up razmjenu i agresivne udarce, no Sufiev je brzo pročitao situaciju. Nakon početne razmjene, Tadžikistanac preuzima kontrolu i seli borbu na tlo uz žicu. Abdulkadirov se u jednom trenutku uspijeva zatvoriti u gard i nakratko usporiti protivnika, ali pritisak ne popušta.

Nakon kratkog povratka na noge, Sufiev ponovno ruši borbu na tlo i odmah kreće u napad gušenjem. Slovački borac pokazao je dobru obranu, no Sufiev pronalazi prostor, okreće protivnika i zaključuje borbu bez dileme.