Bronca u Stožicama! Hrvatska nadigrala Francusku u epskom raspucavanju

'NIJE BITNA KOLIČINA' /
Sudski vještak nakon tragedije u Međimurju: 'Dovoljan je samo jedan komad ilegalnog oružja u pogrešnim rukama'
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon drame u Ljubljani! Nakon 40 minuta bilo je 5-5, a Francuzi su peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su naši igrači bili precizni i smireni, dok je Francuz Toure promašio, što je pokrenulo veliko slavlje u Stožicama.
Hrvatska je brzo nadoknadila rano vodstvo Francuza, a ključni golovi Sekulića, Jurlina, Jelovčića, Hrstića i Perića donijeli su prednost i kontrolu igre. Drama je trajala do samog kraja, ali smirenost naših igrača u penale odlučila je broncu za Vatrene.