ponos hrvatske /

Bronca u Stožicama! Hrvatska nadigrala Francusku u epskom raspucavanju

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je broncu na Europskom prvenstvu nakon drame u Ljubljani! Nakon 40 minuta bilo je 5-5, a Francuzi su peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su naši igrači bili precizni i smireni, dok je Francuz Toure promašio, što je pokrenulo veliko slavlje u Stožicama.

Hrvatska je brzo nadoknadila rano vodstvo Francuza, a ključni golovi Sekulića, Jurlina, Jelovčića, Hrstića i Perića donijeli su prednost i kontrolu igre. Drama je trajala do samog kraja, ali smirenost naših igrača u penale odlučila je broncu za Vatrene.

7.2.2026.
20:53
Sportski.net
Hrvatska Futsal ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Futsalu
