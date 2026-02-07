FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
odlično /

Prižmić razbio Dansku: Hrvatska slavi prvu pobjedu u Davis Cupu

Hrvatska muška teniska reprezentacija slavila je 3-1 protiv Danske u 1. kolu kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu. Treći, odlučujući bod donio je Dino Prižmić koji je u napetom dvoboju svladao Elmera Mollera s 7-6 (5), 7-6 (2).

Prije toga, Nikola Mektić i Mate Pavić osigurali su pobjedu u paru protiv Johanna Ingildsena i Carla Emila Overbecka (6-2, 7-5). Mladi Splićanin Prižmić dominirao je u dva tie-breaka unatoč promašenoj meč-lopti u drugom setu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
20:36
Sportski.net
Davis CupHrvatska Teniska Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx