Prižmić razbio Dansku: Hrvatska slavi prvu pobjedu u Davis Cupu

Hrvatska muška teniska reprezentacija slavila je 3-1 protiv Danske u 1. kolu kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu. Treći, odlučujući bod donio je Dino Prižmić koji je u napetom dvoboju svladao Elmera Mollera s 7-6 (5), 7-6 (2).

Prije toga, Nikola Mektić i Mate Pavić osigurali su pobjedu u paru protiv Johanna Ingildsena i Carla Emila Overbecka (6-2, 7-5). Mladi Splićanin Prižmić dominirao je u dva tie-breaka unatoč promašenoj meč-lopti u drugom setu.