Hrvatska ima 1-1 nakon prvog dana u Varaždinu: 'Zadovoljan sam kako sam ostao fokusiran'

Prvi hrvatski "reket" u Varaždinu, 20-godišnji Splićanin Prižmić opravdao je ulogu favorita protiv sedam godina starijeg Augusta Holmgrena te je 5-7, 6-0, 6-2 pobjedom poravnao rezultat u Davis Cup susretu između teniskih reprezentacija Hrvatske i Danske na 1-1 nakon prvog dana u Varaždinu.

Nakon susreta Prižmić je pohvalio i igru suparnika, ali se i osvrnuo na ono što mu predstoji u subotu, a to je dvoboj protiv Elmera Mollera koji je ranije sa 6-4, 7-6 (3) nadigrao Mateja Dodiga.

"Mislim da je protivnik igrao nevjerojatno prvi set, jako malo je grešaka radio i imao dosta visok postotak prvog servisa. No znao sam da to mora stati, a i ja sam u drugom igrao dosta bolje, pokušao sam zaboraviti što se dogodilo u prvom. Znao sam da je meč dug, malo sam promijenio stil igre i zadovoljan sam kako sam ostao fokusiran. Sad se trebam oporaviti i sutra ići po pobjedu protiv Mollera", kazao je Prižmić.

Program u subotu započet će igrom parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen, dok bi potom trebali igrati Prižmić - Moller te Dodig - Holmgren.

Plasman u 2. kolo izborit će reprezentacija koja prva osvoji tri boda.

