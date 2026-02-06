Budimir udara sa svih strana: Ante gigante zabio novi gol u nemilosrdnoj La Ligi

Ante Budimir zabio je novi gol u nemilosrdnoj La Ligi.

Hrvatski je reprezentativac u prvoj momčadi Osasune koja u 23. kolu španjolskog prvenstva igra kod Celte, a od 35. minute vodi 1:0 golom Ante Budimira.

Dočekao je Ante ubačaja Raula Mora s desne strane i ponovno sjajno osjetio prostor u šesnaestercu te odlično pogodio glavom.

Ovo mu je već 11. gol ove sezone u španjolskom prvenstvu te peti u posljednje četiri utakmice. Uz to ima i dva gola u Kupu kralja.

Gol možete pogledati OVDJE.

