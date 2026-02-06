FREEMAIL
MA, TO MAJSTORE! /

Budimir udara sa svih strana: Ante gigante zabio novi gol u nemilosrdnoj La Ligi

Budimir udara sa svih strana: Ante gigante zabio novi gol u nemilosrdnoj La Ligi
Foto: Pedro Mina/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

Ovo mu je već 11. gol ove sezone u španjolskom prvenstvu te peti u posljednje četiri utakmice

6.2.2026.
21:50
Sportski.net
Pedro Mina/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
Ante Budimir zabio je novi gol u nemilosrdnoj La Ligi

Hrvatski je reprezentativac u prvoj momčadi Osasune koja u 23. kolu španjolskog prvenstva igra kod Celte, a od 35. minute vodi 1:0 golom Ante Budimira

Dočekao je Ante ubačaja Raula Mora s desne strane i ponovno sjajno osjetio prostor u šesnaestercu te odlično pogodio glavom.  

Ovo mu je već 11. gol ove sezone u španjolskom prvenstvu te peti u posljednje četiri utakmice. Uz to ima i dva gola u Kupu kralja. 

Gol možete pogledati OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Najmodernija dvorana u Europi bit će krcata: Ne propustite najveći FNC spektakl

Ante BudimirLa LigaOsasuna
