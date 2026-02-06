FREEMAIL
RIJETKA POJAVA /

Suočavaju se sa snježnim fenomenom jezivog naziva: Evo o čemu se radi

Suočavaju se sa snježnim fenomenom jezivog naziva: Evo o čemu se radi
Foto: Ralf Hirschberger/afp/profimedia

Fenomen nastaje kada saharska prašina stigne do Europe i pomiješa se s padalinama

6.2.2026.
22:44
danas.hr
Ralf Hirschberger/afp/profimedia
Dijelovi Njemačke mogli bi se naći na udaru neobičnog prirodnog femonema.

Meteorolozi najavljuju takozvani "krvavi snijeg". Pojava, srećom, nije tako dramatična kako joj ime govori, javlja Fenix Magazin

"To nije opasno", umiruje stručnjak Jan Schenk za Focus Online.

Fenomen nastaje kada saharska prašina stigne do Europe i pomiješa se s padalinama. 

Ljeti to može donijeti "krvavu kišu", a naziv je dobila jer ostavlja crvenkaste ili smeđe tragove na automobilima i fasadama.

Isto bi se sada moglo dogoditi sa snijegom. 

"Iznad planine Atlas stvorilo se područje niskog tlaka koje sa sobom povlači veliku količinu prašine iz Sahare i usmjerava je prema Italiji i Njemačkoj", objašnjava Schenk.

Tamošnji meteorolog Dominik Jung pojašnjava da se u ovakvoj situaciji zrnca pijeska vežu za kapljice vode ili kristale leda.

Neobičnu pojavu mogli bi doživjeti oni koji žive na sjeveru, istoku i u središnjoj Njemačkoj gdje se tijekom vikenda očekuju oborine u obliku kiše ili snijega. 

