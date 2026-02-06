Lavina ih je 400 metara vukla do smrti: Pronađena beživotna tijela planinara

Dvojica Mađara, starih 37 i 38 godina poginula su u lavini u slovačkim Tatrama. Tragedija se dogodila u petak u dolini Zlomisk u masivu Tupá. Obojica su bili članovi planinarskog kluba.

Foto: Tvnoviny.sk/screenshot

"Jedan je bio zatrpan oko metar ispod snijega, drugi oko 80 centimetara“, rekao je spasilac Rastislav Goriščák za slovački tvnoviny.sk.

Helikopter nije mogao poletjeti, prizemljila ga je gusta magla. Pomoć muškarcima je poslana kopnom. Tijekom putovanja do mjesta nesreće, gorski spasioci su postupno slagali sliku onoga što se događalo u dolini.

Padali su sve do doline

Na dnu doline vidjeli su nepomična tijela. Jedan muškarac imao je 38 godina, drugi godinu dana mlađi.

"Imali su nekoliko teških ozljeda nespojivih sa životom", kaže Goriščák. Njihovi suputnici opisali su kobni trenutak. Već su bili u vršnim skupinama, prelazeći snježno polje prema stijenama, kada je odjednom sve popustilo.

Foto: Tvnoviny.sk/screenshot

"Pali su s lavinom preko pragova, niz žlijeb u dolinu", rekao je spasilac. Procijenjeno je da je to bilo 300 do 400 metara. Ova nesreća još je jedan dokaz da planine ne biraju svoje žrtve samo među neiskusnima, koji znaju podcijeniti stvari.

"Nema se što kriviti opremu", ocijenio je voditelj intervencije Juraj Janko. Lavina, a zatim dug, smrtonosan pad. Ova iznimno nesretna kombinacija rezultirala je još jednim mračnim danom u Tatrama.

POGLEDAJTE VIDEO: Svih sedam planinara hodalo je zajedno: Troje lavina odnijela pred očima ostalih