Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost

Najmanje 30 ljudi je poginulo, a još 324 je ozlijeđeno zbog obilnih snježnih padalina uz obalu Japanskog mora tijekom protekla dva tjedna, priopćila je u utorak Agencija za upravljanje požarima i katastrofama, piše Japan times.

Mnogi ljudi stradali su dok su pokušavali ukloniti snijeg oko svojih domova.

Foto: Philip Fong/afp/profimedia

„Pozivam građane da pažljivo prate vremenske informacije i poduzmu korake kako bi osigurali vlastitu sigurnost“, izjavila je premijerka Sanae Takaichi u utorak ujutro na ministarskom sastanku održanom povodom obilnih snježnih padalina.

„S obzirom na to da se za vikend prognoziraju nove značajne snježne padaline, molim sve ministre da poduzmu sve moguće mjere kako bi se spriječila šteta te da bez oklijevanja pruže svu potrebnu pomoć“, dodala je.

Foto: Philip Fong/afp/profimedia

Obala Japanskog mora i u utorak je bila pogođena obilnim snijegom zbog zimskih tlakova zraka koji donose ledeno hladan zrak.

Do 14 sati u utorak, na promatračkoj postaji Sukayu u toj prefekturi izmjereno je 4,54 metra snijega, najviše u cijeloj zemlji. Grad Aomori zabilježio je 1,73 metra snijega, što je oko 2,5 puta više od prosječne količine snijega koju to područje inače dobiva u ovo doba godine.

Guverner prefekture Aomori, Soichiro Miyashita, uputio je u nedjelju navečer zahtjev za pomoć Kopnenim snagama samoobrane, s obzirom na povijesno visoku razinu snježnih padalina.

Foto: Philip Fong/afp/profimedia

"Opasnosti koje ugrožavaju život nalaze se neposredno pred nama, poput smrtonosnih nesreća uzrokovanih padanjem snijega s krovova ili urušavanjem zgrada“, rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Kopnene snage samoobrane od tada su na terenu i pomažu u uklanjanju snijega s krovova za starije osobe koje žive same.

Očekuje se da će temperature u srijedu diljem zemlje blago porasti, što bi moglo uzrokovati topljenje snijega, pa se stanovnici područja s velikim nanosima trebaju čuvati mogućih nepogoda poput lavina. Međutim, od petka se ponovno očekuje pad temperatura, uz mogućnost nove snažne snježne oluje, osobito u sjevernim dijelovima zemlje.