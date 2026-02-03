FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASILA SE PREMIJERKA /

Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost

Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost
×
Foto: Str/afp/profimedia

Do 14 sati u utorak, na promatračkoj postaji Sukayu u toj prefekturi izmjereno je 4,54 metra snijega, najviše u cijeloj zemlji

3.2.2026.
15:34
danas.hr
Str/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje 30 ljudi je poginulo, a još 324 je ozlijeđeno zbog obilnih snježnih padalina uz obalu Japanskog mora tijekom protekla dva tjedna, priopćila je u utorak Agencija za upravljanje požarima i katastrofama, piše Japan times.

Mnogi ljudi stradali su dok su pokušavali ukloniti snijeg oko svojih domova.

Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost
Foto: Philip Fong/afp/profimedia

„Pozivam građane da pažljivo prate vremenske informacije i poduzmu korake kako bi osigurali vlastitu sigurnost“, izjavila je premijerka Sanae Takaichi u utorak ujutro na ministarskom sastanku održanom povodom obilnih snježnih padalina.

„S obzirom na to da se za vikend prognoziraju nove značajne snježne padaline, molim sve ministre da poduzmu sve moguće mjere kako bi se spriječila šteta te da bez oklijevanja pruže svu potrebnu pomoć“, dodala je.

Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost
Foto: Philip Fong/afp/profimedia

Obala Japanskog mora i u utorak je bila pogođena obilnim snijegom zbog zimskih tlakova zraka koji donose ledeno hladan zrak.

Do 14 sati u utorak, na promatračkoj postaji Sukayu u toj prefekturi izmjereno je 4,54 metra snijega, najviše u cijeloj zemlji. Grad Aomori zabilježio je 1,73 metra snijega, što je oko 2,5 puta više od prosječne količine snijega koju to područje inače dobiva u ovo doba godine.

Guverner prefekture Aomori, Soichiro Miyashita, uputio je u nedjelju navečer zahtjev za pomoć Kopnenim snagama samoobrane, s obzirom na povijesno visoku razinu snježnih padalina.

Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost
Foto: Philip Fong/afp/profimedia

"Opasnosti koje ugrožavaju život nalaze se neposredno pred nama, poput smrtonosnih nesreća uzrokovanih padanjem snijega s krovova ili urušavanjem zgrada“, rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Kopnene snage samoobrane od tada su na terenu i pomažu u uklanjanju snijega s krovova za starije osobe koje žive same.

Očekuje se da će temperature u srijedu diljem zemlje blago porasti, što bi moglo uzrokovati topljenje snijega, pa se stanovnici područja s velikim nanosima trebaju čuvati mogućih nepogoda poput lavina. Međutim, od petka se ponovno očekuje pad temperatura, uz mogućnost nove snažne snježne oluje, osobito u sjevernim dijelovima zemlje.

JapanSnijegVrijeme
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OGLASILA SE PREMIJERKA /
Najmanje 30 mrtvih i stotine ozlijeđenih zbog obilnog snijega! Za dva dana prijeti im još veća opasnost