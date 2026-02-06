FREEMAIL
'OVO SE NE PRIJAVLJUJE ČESTO' /

Žena (52) angažirala majstore, a onda je uslijedio teror

Žena (52) angažirala majstore, a onda je uslijedio teror
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio prošle srijede kada su majstori započeli s radom na imanju

6.2.2026.
23:37
danas.hr
Shutterstock/Ilustracija
Policija u Bavarskoj izvijestila je u petak o kaznenom dijelu koje se "ne prijavljuje često u ovom obliku". 

U Bavarskoj, naime, 52-godišnja žena je naručila radove na svom posjedu, a zatim je seksualno napala i uznemiravala dvojicu majstora dok su pokušavali obaviti posao.

Žrtve su muškarci u dobi od 23 i 32 godine, piše Fenix Magazin.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio prošle srijede kada su majstori započeli s radom na imanju.

Vlasnica je brzo postala nasilna i neugodna.

Prema rezultatima istrage, radnike je višekratno udarala otvorenim dlanom po stražnjici te ih je neprimjereno dodirivala u predjelu genitalija. 

Jedna muškarac zbog toga se naknadno žalio na bolove. 

Muškarci su uznemiravanje odmah prijavili policiji koja je pokrenula kazneni postupak protiv 52-godišnjakinje zbog sumnje na seksualno uznemiravanje.

