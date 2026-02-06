Žena (52) angažirala majstore, a onda je uslijedio teror

Policija u Bavarskoj izvijestila je u petak o kaznenom dijelu koje se "ne prijavljuje često u ovom obliku".

U Bavarskoj, naime, 52-godišnja žena je naručila radove na svom posjedu, a zatim je seksualno napala i uznemiravala dvojicu majstora dok su pokušavali obaviti posao.

Žrtve su muškarci u dobi od 23 i 32 godine, piše Fenix Magazin.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio prošle srijede kada su majstori započeli s radom na imanju.

Vlasnica je brzo postala nasilna i neugodna.

Prema rezultatima istrage, radnike je višekratno udarala otvorenim dlanom po stražnjici te ih je neprimjereno dodirivala u predjelu genitalija.

Jedna muškarac zbog toga se naknadno žalio na bolove.

Muškarci su uznemiravanje odmah prijavili policiji koja je pokrenula kazneni postupak protiv 52-godišnjakinje zbog sumnje na seksualno uznemiravanje.