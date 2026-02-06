FREEMAIL
Evo kad i gdje gledati spektakularnu utakmicu Hrvatske za broncu na Europskom prvenstvu

Evo kad i gdje gledati spektakularnu utakmicu Hrvatske za broncu na Europskom prvenstvu
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Silvijo Maksan
6.2.2026.
23:10
Hrvatska futsalska reprezentacija borit će se u subotu za povijesnu brončanu medalju na Europskom prvenstvu! Nakon tijesnog poraza od jake Španjolske u polufinalu (2-1), naši futsalaši imaju priliku protiv Francuske doći do medalje, prve ikad na velikim natjecanjima, što bi bio najveći uspjeh za hrvatsku futsalsku reprezentaciju ikad. Susret će se odigrati u ljubljanskoj Areni Stožice, a očekuje se snažna podrška hrvatskih navijača kao i u srijedu. 

Protiv Španjolske, hrvatska reprezentacija je prikazala odličnu igru, a do zadnjih minuta susreta držala favoritima ozbiljan pritisak, ali na kraju nisu imali sreće. Ipak, Hrvatska se može nadati medalji jer je dokazala da posjeduje potrebnu kvalitetu, znanje i energiju za veliki uspjeh.

U prvom susretu turnira, Hrvatska i Francuska su remizirale 2-2 u Latviji, no sada, uz podršku domaće publike u Sloveniji, naši futsalaši imaju veliku priliku za osvajanje bronče.

Utakmica počinje u 16 sati, a bit će dostupna za gledanje na RTL-u 2 i platformi VOYO. Nakon toga, u 19.30, na istom kanalu bit će prijenos finala između Portugala i Španjolske. Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Francuska pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši reprezentativac: 'Očekujem medalju! Svjesni smo svoje snage, a to je najbitnije'

Uefa Futsal Euro 2026FrancuskaHrvatska Futsal Repezentacija
