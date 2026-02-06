Hrvatska ide po povijesnu medalju! Izbornik zove navijače: 'Pomozite nam, ljudi'

Odličan nastup na Europskom prvenstvu hrvatska futsalska reprezentacija sutra ima priliku zaključiti povijesnim rezultatom - brončanom medaljom. Igrač više za Hrvatsku protiv Francuske u Areni Stožice bit će pune tribine, a kako dišu naši reprezentativci dan uoči važnog dvoboja danas je u Ljubljani provjerila Kristina Livaja.

Sedamnaest dana poslije, druga dvorana, ali isti protivnik – i puno veći ulog. Reprezentacija Francuske kojoj smo ravnomjerno parirali na otvaranju prvenstva - čeka nas u okršaju za broncu.

"Pa ništa mislim da tu nema više nekih tajni između nas i Francuske. Ja očekujem prije svega jednu veliku podršku s tribina naših navijača i uz njihov vjetar u leđa ja mislim da možemo kući donijeti tu povijesnu broncu", rekao je Marko Kuraja.

Na putu do bronce stoji im sedam do osam Francuza. Reprezentacija je to koja nema širok roster. Dodatno opterećenje je jedino povratak Francuskog kapetana. Međutim, hrvatska klupa sa svojim širokim kadrom može računati na njihovu istrošenost.

"Sigurno da mi očekujemo tu prednost s obzirom da smo koristili sve igrače i nadam se da su oni potrošeniji od nas, međutim ta utakmica za treće mjesto sigurno ta mentalna snaga će biti jako bitna i fizička naravno i taktička komponenta, ali evo uz Božju pomoć i hrvatske navijače koje opet pozivam - pomozite nam ljudi, dođite i budite naš šesti igrač", rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Navijačka podrška dodatni je motiv i Duji Kusturi, koji je Francuzima u prvom susretu pomrsio planove dvama pogocima.

Ovoga puta samopouzdanje je još veće.

"Pa daj Bože mislim iako bolje se pokazalo kad Mataja zabije onda obično dobijemo, tako da nek David zabije nek mi pobijedimo, ja bih bio najsretniji", rekao je Kustura.

Utakmica odluke je pred vratima, ali u momčadi nema nervoze. Tradicija kartanja briškule i trešete nije prestala.

"Još se igraju karte, nervoze nema, mislim dok ne dođe ta utakmica onda ima samo ta pozitivna nervoza, ali sad smo još uvijek opušteni. Taman idemo na trening, odradit taj zadnji trening kako treba, dogovorit sve taktičke detalje i idemo spremni sutra u utakmicu", otkrio je Kustura.

Spremni ispisati povijest. Za hrvatski futsal – i za generacije koje tek dolaze - nema veće časti od crveno-bijelih kvadratića.

"Kad istrčiš u dresu reprezentacije kad čuješ tu himnu i kad pet-šest tisuća ljudi pjeva tu himnu s tobom i zato se trenira i igra općenito sport", rekao je Kuraja te dodao:

"Sigurno da bi značilo jako puno to bi bio povijesni uspjeh za hrvatski futsal, mislim da bi se još više djece upisalo u hrvatski sport, da bi to diglo futsal na novu razinu."

A igrač više za Hrvatsku bit će i pune tribine ljubljanske Arene Stožice koje će bodriti Hrvatsku na putu do prve, povijesne medalje.

Prijenos utakmice hrvatske reprezentacije pratite od 16 sati na RTL2 i platformi VOYO.