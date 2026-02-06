Jesu li Ukrajinci spremni predati Donbas za 'sigurnosna jamstva'? Ovo je njihovo mišljenje

Većina Ukrajinaca protivi se predaji istočnog Donbasa Rusiji u zamjenu za obećanja mira.

Broj Ukrajinaca koji su spremni boriti se protiv Rusije "koliko god bude potrebno" raste.

Rezultati su ovo velikog istraživanje javnog mnijenja objavljenog na ovu temu u ponedjeljak, piše Kyiv Post.

"U jesen 2022. mnogi nisu mogli zamisliti kako bi bilo moguće živjeti u uvjetima bez struje. Međutim, obični Ukrajinci i poduzeća preživjeli su i pokazali visoku prilagodljivost.“ "Početkom 2025. mnogi nisu mogli zamisliti da će se Ukrajina moći boriti bez pune podrške Sjedinjenih Država - ali Ukrajinci su to opet mogli učiniti." "Oštra zima 2025.-2026. još je jedan izazov za Ukrajinu i Ukrajince... Ukrajinci još jednom pokazuju da su sposobni preživjeti u najtežim uvjetima. I ne samo preživjeti, već i zadržati optimizam i volju.“ Anton Hrušetski, izvršni direktor Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju

Nešto više od polovice ispitanika (52 posto) "kategorički odbacuje" ideju prijenosa vlasništva nad ukrajinskom regijom Donbas na Rusiju u zamjenu za sigurnosna jamstva.

Njih 40 posto spremno je razmotriti tu ideju, izvijestila je ukrajinska politička istraživačka skupina Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS).

Izvršni direktor instituta, Anton Hrušetski, rekao je da u ukrajinskom društvu prevladava mišljenje kako zemlja ne bi postala sigurnija ispunjavanjem ruskih zahtjeva.

"Od kraja siječnja 2026., ruska kampanja velikih udara na ukrajinsku energetiku i napori da se stanovništvo uroni u tamu i hladnoću nisu imali značajan utjecaj na javno raspoloženje. Ne primjećujemo porast podrške 'miru pod bilo kojim uvjetima'. Konkretno, ne primjećujemo ga u glavnom gradu koji je bio posebna meta udara u siječnju. Naprotiv, vidimo da volja za nastavkom otpora i dalje postoji među većinom stanovništva“, rekao je Hrušetski.

Velika većina: Rusiji treba uzvratiti udarac

Prepuštanju Donbasa najviše se protive stanovnici Kijeva (59 posto), ali isto mišljenje prevladava u većini ukrajinskih regija, uključujući one na "rusofonom" istoku Ukrajine.

Najmanje 88 posto Ukrajinaca vjeruje da napadom na energetski sektor Rusija pokušava ostaviti Ukrajince bez struje i grijanja te ih prisiliti na predaju.

Čak 90 posto Ukrajinaca vjeruje da bi zemlja trebala uzvratiti udarac na ruski teritorij, pokazala nadalje anketa.

Ukrajinci nisu optimistični da će masovni, konvencionalni rat njihove zemlje s Rusijom, uskoro završiti.

Svega 20 posto Ukrajinaca očekuje mir s Rusijom tijekom prve polovice 2026., njih 18 posto u drugoj polovici 2026., a većina od 43 posto predviđa da bi se mir mogao postići 2027. ili kasnije. Da je "teško reći" kada bi rat mogao prestati, smatra 19 posto ispitanih.

Većina Ukrajinaca (65 posto), rekla je da su spremni trpjeti rat "koliko god bude potrebno". Ta je spremnost bila nešto niža u rujnu i prosincu 2025. - 62 posto.

Manje od godinu dana spremno je čekati svega 17 posto ispitanika prije nego što bi bili spremni na veće ustupke Rusiji.

Najveći broj Ukrajinaca predanih nastavku otpora ruskoj invaziji bio je u Kijevu 72 posto.

Spremnost na nastavak borbe snažna je i u ostatku zemlje: na Zapadu 66 posto, na Sjeveru 64 posto, na Jugu 64 posto te na Istoku 58 posto, pokazala je anketa.

Istraživanjem je obuhvaćeno 1003 nasumično odabranih odraslih ispitanika telefonski u razdoblju od 23. do 29. siječnja.

Maksimalna margina pogreške danih odgovora bila je 4,1 posto.

Svi ispitanici fizički su se nalazili na ukrajinskom teritoriju pod kontrolom ukrajinske vlade u vrijeme istraživanja.

Podsjetimo, Rusi traže Lugansku i Donjecku regiju - što čini otprilike 20 posto ukrajinskog teritorija i stanovništva.

Bijela kuća na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom od dolaska na vlast vrši pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da Rusiji preda suverenitet nad Donbasom u sklopu mirovnog sporazuma.

Zelenski je već ranije izjavio da je te uvjete nemoguće ispuniti prema ukrajinskom Ustavu koji nešto takvo zabranjuje te da ukrajinski narod ne bi pristao na to.

