PO MEDALJU

Ova je reprezentacija već napravila čudo - sada igraju utakmicu za sebe i povijest

Ova je reprezentacija već napravila čudo - sada igraju utakmicu za sebe i povijest
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Sudbina je htjela da prvenstvo zatvaramo protiv iste reprezentacije protiv koje smo i otvorili

6.2.2026.
11:00
Dominik Franculić
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatska futsalska reprezentacija Europsko je prvenstvo započela 21. siječnja protiv Francuske. Malo tko je u Hrvatskoj očekivao da će reprezentacija nastupiti i na posljednjem danu prvenstva 17 dana kasnije.

Sudbina je htjela da prvenstvo zatvaramo protiv iste reprezentacije protiv koje smo i otvorili - Francuske. Povijesna je to prilika za hrvatski futsal da dođe do prve medalje s velikih natjecanja. Uvijek je na velikim natjecanjima teško igrati ovu utakmicu jer je igrate nakon poraza u polufinalu, ali ovoga puta situacija je lakša jer su u polufinalu protiv Španjolske naši momci dali sve i mogli su zaspati ponosni na sebe.

Došlo je vrijeme za prvu medalju ikada

Sigurno su osjećali žal za finalom, ali i utakmicu za broncu shvatit će kao finale, jer za nas to i jest. Futsalaši su postigli svoj cilj na ovom prvenstvu - došli su do završnice, učinili su naciju ponosnom, digli cijeli sport na višu razinu i sada igraju za sebe, igraju za krunu svog tog truda i rada - za europsku medalju.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Utakmica Hrvatske i Francuske za treće mjesto igra se u subotu, 7. veljače, u 16:00. Prijenos uživo bit će na RTL-u 2 i platformi VOYO, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

Na putu stoji dobro poznati protivnik. Francuzi su nam crna mačka u svim sportovima, ali futsalaši su u prvoj utakmici pokazali da znaju kako s njima. Bila je to 50-50 utakmica u kojoj smo imali dijelove utakmice u kojima smo držali inicijativu i izgledali kao bolji suparnik.

Vjerujemo u medalju jer su nam ovi momci pokazali da im možemo vjerovati. Na krilima domaće atmosfere u Stožicama i ogromne želje za povijesnom medaljom, vjerujemo da će uspjeti u Hrvatsku donijeti prvu futsalsku medalju. Tko će pjevati na dočeku, manje je bitno. Znamo da ova reprezentacija neće tražiti ništa.

Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
komentara
