Malo je nedostajalo do finala, ali još je jedna prilika: 'Mogu biti ponosni, ovo je naša prednost'

Hrvatska futsalska reprezentacija došla je na korak do finala Europskog prvenstva. Moćna Španjolska strahovala je do posljednje sekunde, milimetri su nas dijelili do senzacije, ali na kraju će ipak Španjolska igrati finale protiv Portugala dok će Hrvatska u borbu za brončanu medalju u subotu protiv Francuske.

"Slažem se u potpunosti da smo držali Španjolce do zadnje sekunde u neizvjesnosti", počinje razgovor Toni Jelavić, iskusni igrač Novog Vremena i bivši hrvatski reprezentativac.

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

"Imali smo čak i neke prilike da odvedemo utakmicu u produžetke, pogotovo ona greda Sekulića. Nažalost, nedostajalo je vrlo malo, ali nije smak svijeta. Ostaje žal sigurno što nećemo igrati finale Europskog prvenstva, ali treba osvojiti medalju što je glavni cilj nakon ovog poraza koji je tako malo falilo za finale", kaže Toni koji je bio očaran atmosferom.

"Sigurno smo stavili pritisak na Španjolce pomoću navijača, pogotovo kada smo zabili za 2:1. Publika se digla na noge i digla naše momke. Možda smo trebali više riskirati u posljednjim sekundama, ali vjerojatno je i umor došao na naplatu. Ne treba žaliti ni za čim. Publika je stvarno bila naš šesti igrač, a nadam se da će tako biti i u subotu kada se budemo borili za treće mjesto", kazao nam je Toni Jelavić.

'Dajem nam veće šanse za broncu'

U borbi za broncu igramo s Francuzima s kojima smo u skupini remizirali 2:2 u egal utakmici

"Slična nas utakmica očekuje i u subotu. Ne znam kakva je situacija s kartonima, ali mislim da će biti egal utakmica kao i u skupini. Nama dajem malo veće šanse jer mislim da smo malo odmorniji i da imamo veću širinu. Čak i ako se vrati Abdessamad Mohammed koji nije igrao protiv Portugala. Naši su momci pokazali da mogu igrati s njima i prije i nadam se pozitivnom ishodu za nas", najavio je borbu za broncu Jelavić.

2012. smo igrali za broncu. Tada nismo uspjeli, ali ova generacija djeluje spremno.

"Mislim da je to svima želja. Sigurno bi bio poseban osjećaj vratiti se doma s nekom medaljom s Europskog prvenstva. Vjerujem da nisu sad nešto puno psihički pali nakon poraza jer stvarno su dali sve od sebe i mislim da mogu biti ponosni na sebe i ponoviti ovakvu predstavu protiv Francuske i nadati se najboljem", kazao je Toni.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Hoće li Hrvatska uzeti svoju prvu medalju saznajte u subotu, 7. veljače u 16:00 na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

Futsal je u velikom napretku kod nas, dojam je da je ova generacija tek počela.

"Ja se iskreno nadam. Imamo dosta kvalitetnih igrača, liga nam raste. Dosta je naših igrača otišlo u velike europske klubove što je važno za razvoj reprezentacije, a i mladih igrača. Mislim da imaju veliki potencijal i na njima je hoće li to iskoristiti. Volio bih da uspiju u svemu što naume", zaključio je Toni Jelavić.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik neutješan nakon poraza u polufinalu: 'Sad imam sve sijede na glavi, ostaje žal za tom prečkom'