Prve fotografije mjesta neviđene tragedije: Žrtva tramvaja smrti bio je slučajni prolaznik?

Tramvaj je danas iskočio iz tračnica na bulevaru Vittorio Veneto u Milanu u Italiji. Jedna osoba je poginula, a najmanje 40 drugih je ozlijeđeno u nesreći. Prema lokalnoj televiziji, tramvaj je iskočio iz tračnica i udario u zgradu. Vjeruje se da žrtva nije putnik, već slučajni prolaznik.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Policija je blokirala cijelo područje oko mjesta nesreće koje se nalazi neposredno uz milansku povijesnu jezgru, onemogućivši pristup građanima.

"Čula sam snažnu detonaciju", rekla je agenciji France Presse 17-godišnja Anna koja se u trenutku nesreće nalazila u obližnjem uredu.

"Vidjela sam da je dio tramvaja udario u trgovinu", dodala je svjedokinja.

Jedan od putnika izjavio je za talijansku agenciju Ansu kako je prvo pomislio da je riječ o potresu.

"Sjedio sam i odjednom sam se s ostalim putnicima našao na podu. Bilo je strašno", kazao je.