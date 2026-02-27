Plazma Sportske igre mladih započinju u Sjevernoj Makedoniji

Plazma Sportske igre mladih, najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi, svečanom ceremonijom u Skoplju otvorila je novo poglavlje pokretanjem projekta u Sjevernoj Makedoniji. 27. veljače, potpisan je ugovor temeljen na licencnom modelu, i to je prvi put da se Igre međunrodno šire na ovaj način. A ovaj izvorno hrvatski proizvod uz prijenos znanja, organizacijskih standarda i vrijednosti projekta, te očuvanje njegove kvalitete i identiteta, nastaviti će svoju misiju 2026. godine uključivanjem više od 400.000 djece u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji u sportske aktivnosti koje su potpuno besplatne za sve sudionike.

Svečanom potpisivanju ugovora, u partnerstvu s Vladom, Ministarstvom sporta i Školskom sportskom federacijom Sjeverne Makedonije prisutvovali su Hristijan Mickoski, predsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije, Borko Ristovski, ministar sporta Republike Sjeverne Makedonije, Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Timčo Mucunski, ministar vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije, Magnus Brunner, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije, Nives Tigan, ambasadorica Hrvatske i Michalis Rokas, ambasador Europske unije u Sjevernoj Makedoniji i Zdravko Marić, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih.

„Želja za daljnjim širenjem Igara na nove zemlje kontinuirano je prisutna, a interes za uključivanje u naš sustav pokazuje sve veći broj država. Sjeverna Makedonija oduvijek je bila dio te vizije. Ključni trenutak dogodio se kada smo prepoznali spremnost i jasnu podršku naših partnera u Sjevernoj Makedoniji, prije svega Vlade i Ministarstva sporta. Posebno želim istaknuti potporu predsjednika Vlade Republike Sjeverne Makedonije Hristijana Mickovskog te ministra sporta Borka Ristovskog, koji su prepoznali vrijednost projekta i izrazili želju da se Igre što prije pokrenu kako bi se djeci omogućilo besplatno bavljenje sportom. Drago mi je što će djeca u Sjevernoj Makedoniji već od ove godine imati priliku doživjeti sve ono što Igre nose, od lokalnih i državnih natjecanja do sudjelovanja na Međunarodnoj završnici. Time postaju dio velike sportske zajednice koja kroz sport gradi prijateljstva i bolju budućnost.”, rekao je Marić.

Hristijan Mickoski, predsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije izjavio je: „Kao Vlada posebno smo zadovoljni i počašćeni što možemo biti dio ovog događaja. Naša politika snažno je posvećena mladima, jer smo svjesni da je obrazovanje i ulaganje u mlade temelj rješavanja mnogih društvenih izazova. Kako danas odgajamo i usmjeravamo mlade, tako će oni sutra stvarati uvjete za generacije koje dolaze.

U vremenima društvenih mreža i individualizma, život je u suštini timska igra. Postoje i individualni sportovi, ali ja život doživljavam kao veliku timsku igru – kao druženje.

Foto: BOGDAN GLISIK

Vjerujem da će veliki broj djece i mladih koji će sudjelovati u natjecanjima širom zemlje izrasti u ljude koji će zajedno graditi i mijenjati svoju državu. Te će vrijednosti prenijeti i na generacije koje dolaze.

Još jednom zahvaljujem organizatorima, velikim sportskim imenima iz regije koja su danas s nama u Vladi u Skoplju i mogu obećati da ćemo ovaj projekt u našoj zemlji predstavljati dostojanstveno. Uvjeren sam da će mladi koji budu sudjelovali biti dostojni predstavnici na završnici u Splitu u kolovozu.“

Sport je najbolji način za povezivanje svih generacija, rušenje barijera i promicanje vrijednosti za koje se Igre zalažu. Sve ove vrijednosti promiče i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnusa Brunnera: „Prije svega želim zahvaliti svima vama koji radite za mlade ljude u sportu, ovo je iznimno važno ne samo za regiju, nego i za cijelu Europsku uniju. Sjeverna Makedonija i cijela regija doista su bliski partneri Europske unije i smatramo da ovime pokazujemo kako se još više približavamo jedni drugima. Ono što vi radite kroz Sportske igre mladih, o čemu sam mnogo slušao od svojih prijatelja koji su govorili o ovoj inicijativi, zaista je izvrsno. Ne radi se samo o fizičkoj aktivnosti, nego i o upoznavanju svijeta i regije. Zato mi kao Europska unija moramo podržati ovakve projekte.

Pitao sam se zašto Sportske igre mladih doživljavaju toliki uspjeh i zašto su tako velik događaj za djecu. Prije svega zato što su otvorene za sve. U tome leži tajna njihova uspjeha. Ono što nas dodatno zbližava jest tolerancija i otvorenost prema fair playu. Smatram da je to najvažnija točka o kojoj možemo govoriti. To je izvrsna kombinacija za regiju u kojoj se nalazi Sjeverna Makedonija, ali i za Europsku uniju. Želimo širiti ovu poruku diljem Europske unije i zato smo ovdje, kako bismo je prenijeli i promicali europske vrijednosti.”

Borko Ristovski, ministar sporta i proslavljeni rukometaš istaknuo je: “Kao bivši sportaš, dobro znam što znači sportska pobjeda – kakvu radost donosi – ali i koliko poraz može biti težak. Upravo ti trenuci oblikuju karakter. Zato mi je posebno važno stvarati sustav u kojem mladima omogućujemo da se sportom bave iz ljubavi, da im bude dostupan svima, a ne privilegija rijetkima. Sportske igre mladih nose upravo takvu filozofiju: fair play umjesto pritiska, zajedništvo umjesto podjela, pokret i zdravlje umjesto pasivnosti.”

Veliku podršku Plazma Sportske igre mladih imaju i od ambasadora SIM-a, a u Skoplju su prisustvovali proslavljeni sportaši Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Željko Obradović, Šime Vrsaljko i Johannes Hahn. Bivši povjerenik Europske komisije i predsjednik Glavnog vijeća Austrijske nacionalne banke Johannes Hahn pozdravio je prisutne: „Kao što sam već rekao, uvjeren sam da je ova inicijativa vrijedna Nobelove nagrade, jer predstavlja jednu od najvećih akcija pomirenja u regiji. Ona je ulaganje u mlade, i nadam se da će u njoj sudjelovati što više djece. Riječ je o zajedničkim treninzima, pojedinačnim natjecanjima, pobjedama, ali i porazima, a sve to donosi dragocjeno iskustvo i uči djecu što znači surađivati, poštovati druge i rasti zajedno. Vjerujem da je to najbolja i najvrjednija investicija koju možemo napraviti.“

Foto: BOGDAN GLISIK

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su i brojni prijatelji SIM-a, sportaši i sportski dužnosnici Aljoša Asanović, Veselin Vujović, Igor Angelovski, Petar Metličić, Emir Spahić, Stipe Pletikosa, Vlado Androić, Predrag Danilović, Nikola Vujčić, Goce Sedloski, Petar Krpan, Indira Kastratović, Pece Naumovski i Tomica Glavchev.

Plazma Sportske igre mladih u Sjevernoj Makedoniji podržao je i generalni sponzor: „Za Plazmu, Sportske igre mladih su već deset godina prirodan nastavak onoga što kao brend predstavljamo – energiju djetinjstva, kretanje i zajedništvo. Posebno nam je drago što se Igre ove godine pokreću u Republici Sjevernoj Makedoniji, jer svako dijete koje dobije priliku da sudjeluje ujedno širi važnu ideju – da sport treba da bude dostupan svima.”, rekao je generalni direktor Bambi a.d. Dragan Stajković. Snažnom podrškom proširena je i suradnja sa strateškim partnerima iz Coca-Cole, kroz kompaniju Pivara Skoplje čiji je generalni direktor Ognjen Lazić rekao: „Veliko mi je zadovoljstvo što danas stojim ovdje i što sa Sportskim igara mladih otvaramo priliku da i mladi u Makedoniji budu deo ove velike regionalne sportske inicijative. Vjerujem da će mnoge od ovih mladih osoba, koje danas možda tek prave svoje prve sportske korake, sutra biti naši šampioni, ne samo na terenima, već i u životu.”

Plazma Sportske igre mladih osnovane su u Splitu 1996. godine, od prvih Igara do danas sve aktivnosti za djecu su potpuno besplatne, a tijekom tri deseteljća sudjelovalo je više od 3.440.000 djece i mladih.

