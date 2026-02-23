Vatrene lipe i Bakar Topusko najbolje ekipe na Telemach Danu sporta u Sisku

Sportska dvorana Zeleni brijeg okupila je 1.500 djece iz 14 osnovnih škola grada Siska i Sisačko-moslavačke županije na velikom sportsko-edukativnom Telemach Danu sporta.

U organizaciji Plazma Sportskih igara mladih, i uz potporu Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, mladih sportaši sudjelovat će na natjecanjima tijekom cijele 2026. godine, a najbolji će predstavljati svoj grad i županiju na velikoj Državnoj završnici koja će se održati krajem srpnja. Poticanje sportskog načina života, inkluzije, tolerancije i druženja među djecom i mladima već 30 godina misija je najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, Plazma Sportskih igara mladih.

Podršku mladim sportašima dali su Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska, Davor Ivić, dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Siska, Ivana Plavec, direktorica Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije i izaslanica župana Ivana Celjaka, Emir Fetibegović, tajnik Zajednice sportskih udruga grada Siska, Vedrana Đimić, predsjednica Školskog-sportskog saveza grada Siska i David Burburan ispred Plazma Sportskih igara mladih.

„Izuzetno mi je drago što smo ovaj događaj organizirali upravo u Sisku. Sportske igre mladih već su postale lijepa tradicija kroz Dan sporta, a uz sisačke škole danas su s nama i djeca iz Topuskog, Hrvatske Dubice, Martinske Vesi i Sunje. Važno je djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole poticati na bavljenje sportom jer se kroz sport ne razvijaju samo vještine, nego i karakter. Najvažnije je da se dobro zabave, a siguran sam da će danas u tome uspjeti, te da steknu nova prijateljstva. Kao suorganizatori iznimno smo sretni i ponosni, a vjerujem da će djeca biti još sretnija.“, rekao je Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska.

Ivana Plavec, direktorica Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, pozdravila je svu prisutnu djecu, učitelje i ravnatelje koji su dali doprinos organizaciji Sportskih igara mladih u Sisku, u svoje ime i u ime sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka. Istaknula je kako je Sisačko-moslavačka županija i ove godine podržala Igre te da županija zauzima jasan stav kada je riječ o ulaganjima u sport, što potvrđuje niz projekata koji su u provedbi. „Uredili smo 19 sportskih igrališta i dvorana, sufinanciramo rad trenera, a naš najveći projekt je Centar izvrsnosti u sportu. Time pokazujemo koliko ulažemo u mlade snage, što će pridonijeti edukaciji sportaša – kako u teorijskom, tako i u praktičnom smislu“, poručila je Plavec.

Foto: Karlo Sutalo

U vremenu kada su ekrani sve češći od igrališta cilj SIM-a je djeci ponovno približiti kretanje kao nešto prirodno, zabavno i zajedničko. Telemach Dan sporta upravo zato stavlja naglasak na igru, inkluziju i jednakost, podsjećajući da sport nije samo rezultat, već prilika za stvaranje prijateljstava i jačanje timskog duha. Tijekom ove sezone, kroz 45 sportsko-edukativna događanja diljem Hrvatske, djeca i mladi imat će priliku pokazati da amaterski sport nosi neprocjenjivu vrijednost, potiče zdrave navike, razvija samopouzdanje i pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a upravo to su vrijednosti koje Plazma Sportske igre mladih prenose već 30 godina.

Igor Duić, Direktor korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska rekao je: „Sport ima snagu oblikovati karakter i povezivati ljude. Zato vjerujemo da ulaganjem u aktivno i kvalitetno djetinjstvo gradimo zdraviju i sretniju budućnost. Kroz dugogodišnje partnerstvo sa Sportskim igrama mladih i projektom Telemach Dan sporta omogućujemo upravo to, sudjelovanje djece diljem Hrvatske u sportskim i edukativnim aktivnostima. Za Telemach ovo nije samo ulaganje u sport, već briga za zajednicu i mlađe generacije kojim gradimo bolju budućnost.”

Svečani program Telemach Dana sporta započeo je paljenjem baklje koju je donio Marko Kobetić, igrač Rukometnog kluba Siscia, u pratnji maskote SIM-a Vikotra, medvjedića Lina i djece.

Natjecanja u graničaru i atletici već se šestu godinu održavaju u sklopu Telemach Dana sporta. Kao posebno popularna disciplina istaknuo se graničar, koji kroz natjecanje miješanih ekipa, dječaka i djevojčica, potiče na druženje i inkluziju. Medalje najboljima uručio je gradonačelnik Domagoj Orlić. Najspretnija ekipa u graničaru bila je ekipa Vatrene lipe u kategoriji 2015. godište i mlađi te ekipa Bakar Topusko u kategoriji 2017. godište i mlađi. Dok su najbrži trkači 2015. godište i mlađi Tom Kotenko i Una Pisarić, a u kategoriji 2017. godište i mlađi Matej Vrban i Petra Palić koji su se plasirali i na Državnu završnicu. Nagrada za 'najfer navijanje' otišla je u ruke ekipi Gala Galdovo.

„Veliko je zadovoljstvo vidjeti toliki broj djece koja su i ove godine prepoznala Telemach Dan sporta kao mjesto igre, druženja i sportskog nadmetanja. U ovoj sezoni očekujemo više od 140.000 sudionika na Igrama, a s onim najuspješnijima nastavit ćemo se družiti na Državnoj završnici u Rijeci.“ izjavio je David Burburan.

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina – Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, rukometu, 3x3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici.

