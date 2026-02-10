Telemach Dan sporta u Karlovcu okupio 1.500 djece

Dvorana Mladosti okupila je više od 1.500 djece na velikom sportsko-edukativnom Telemach Danu sporta. Poticanje sportskog načina života, inkluzije, tolerancije i druženja među djecom i mladima već 30 godina misija je najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi, Plazma Sportskih igara mladih.

Podršku mladim sportašima dali su i Tomislav Družak, posebni savjetnik Ministarstva turizma i sporta, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila – Ljubenko, Direktor korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska Igor Duić, Direktor marketinga Telemach Hrvatska Vedran Hrgović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Karlovačke županije Melita Trgovčić, voditeljica Odsjeka za školstvo Upravnog odjela za društvene djelatnosti Karlovačke županije Branka Maradin Keča te David Burburan ispred Plazma Sportskih igara mladih.

Foto: Karlo Sutalo

Tomislav Družak pozdravio je prisutne: „Ova lijepa sportska priča traje već 30 godina i iznimno mi je drago da smo mi, kao Ministarstvo turizma i sporta, to davno prepoznali te pružamo maksimalnu moguću podršku. Ovo je priča iznad svih vrijednosti. Gledati i slušati dječji smijeh, a istovremeno kod djece razvijati natjecateljski duh – želju da se bore i pobijede – doista je prekrasno. Čestitam organizatorima, kao i Zdravku Mariću na odličnoj ideji kojom je pokrenuo ovaj dio Europe.“

Velika mi je čast i zadovoljstvo što ste se okupili u ovako velikom broju na događaju koji ćemo svi pamtiti. Drago mi je što su organizatori prepoznali Karlovac kao grad u kojem započinje ovogodišnji Dan sporta. Vjerujem da ćete uživati u programu te pokazati Karlovac u pravom sportskom i prijateljskom svjetlu, poručila je Draženka Sila-Ljubenko, ispred grada partnera Karlovca.

U vremenu kada su ekrani sve češći od igrališta cilj SIM-a je djeci ponovno približiti kretanje kao nešto prirodno, zabavno i zajedničko. Telemach Dan sporta upravo zato stavlja naglasak na igru, inkluziju i jednakost, podsjećajući da sport nije samo rezultat, već prilika za stvaranje prijateljstava i jačanje timskog duha. Tijekom ove sezone, kroz 45 sportsko-edukativna događanja diljem Hrvatske, djeca i mladi imat će priliku pokazati da amaterski sport nosi neprocjenjivu vrijednost, potiče zdrave navike, razvija samopouzdanje i pozitivno utječe na fizičko i mentalno zdravlje, a upravo to su vrijednosti koje Plazma Sportske igre mladih prenose već 30 godina.

Foto: Karlo Sutalo

Igor Duić, Direktor korporativnih komunikacija Telemach Hrvatska rekao je: „Sport ima snagu oblikovati karakter i povezivati ljude. Zato vjerujemo da ulaganjem u aktivno i kvalitetno djetinjstvo gradimo zdraviju i sretniju budućnost. Kroz dugogodišnje partnerstvo sa Sportskim igrama mladih i projektom Telemach Dan sporta omogućujemo upravo to, sudjelovanje djece diljem Hrvatske u sportskim i edukativnim aktivnostima. Za Telemach ovo nije samo ulaganje u sport, već briga za zajednicu i mlađe generacije kojim gradimo bolju budućnost.”

Svečani program Telemach Dana sporta započeo je paljenjem baklje koji su donijeli mladi sportaši predvođeni Zlatkom Raužanom, osvajačem bronačane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu, i Nikolom Gudasićem, brončanim na Europskom prvenstvu u futsalu.

„Sudjelovao sam na Sportskim igrama mladih prije desetak godina u Medulinu i sretan sam što i danas imam priliku biti dio ovog sportskog dana. Vjerujem da sudjelovanje na Sportskim igrama mladih potiče djecu da se nastave baviti sportom.“ rekao je Gudasić. Svoja iskustva s Igara podijelio je i Raužan, koji je sudjelovao u nogometu, odbojci i rukometu. „Imam samo lijepe uspomene sa Sportskih igara mladih i preporučio bih svoj djeci da se bave sportom, jer kroz sport stječu nova prijateljstva i razvijaju vrijednosti koje im pomažu u donošenju boljih životnih odluka”, istaknuo je Raužan.

Foto: Karlo Sutalo

Natjecanja u graničaru i atletici već se šestu godinu održavaju u sklopu Telemach Dana sporta. Kao posebno popularna disciplina istaknuo se graničar, koji kroz natjecanje miješanih ekipa, dječaka i djevojčica, potiče na druženje i inkluziju, a u Karlovcu je sudjelovalo čak 50 ekipe. Najspretnija ekipa u graničaru bila je ekipa Dragojline zvjezdice u kategoriji 2015. godište i mlađi te ekipa Sportići OŠ Grabik u kategoriji 2017. godište i mlađi. Dok su najbrži trkači 2015. godište i mlađi Noa Erak i Doris Lipošćak, a u kategoriji 2017. godište i mlađi Petar Mlinarić i Sara Slunjski koji su se plasirali i na Državnu završnicu. U sklopu dođanja održana je i revijalna utrka u kojoj su sudjelovala i djeca iz Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac te zasluženo osvojili zlatne medalje. Svi prisutni zabavili su se i na Eon korneru te kući ponijeli fotografije s događanja.

„Veliko je zadovoljstvo vidjeti toliki broj djece koja su i ove godine prepoznala Telemach Dan sporta kao mjesto igre, druženja i sportskog nadmetanja. U ovoj sezoni očekujemo više od 140.000 sudionika na Igrama, a s onim najuspješnijima nastavit ćemo se družiti na Državnoj završnici u Rijeci.“ izjavio je David Burburan.

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina - Coca- Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, rukometu, 3x3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici