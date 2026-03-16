Ancelotti objavio popis Brazila za Hrvatsku: Najveća zvijezda ostaje doma

Izbornik Brazila, Carlo Ancelotti objavio je konačni popis za dvije pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva.

Brazil se okuplja 23. ožujka u Orlandu na Floridi, koji će biti baza tijekom reprezentativne stanke. Brazil najprije putuje u Boston na ogled s Francuskom 26. ožujka, nakon čega se vraća u Orlando gdje će 31. ožujka igrati protiv Hrvatske, a evo kako izgleda popis.

Golmani: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahče)

Obrana: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhes (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Roger Ibanez (Al-Ahli)

Vezni red: Casemiro (Manchester United), Fabihno (Al-Ittihad), Andrey Santos (Chelsea), Danilo, Gabriel Sara (Galatasaray)

Napad: Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Mancheter United), Luiz Henrique (Zenit), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth), Joao Pedro (Chelsea)

Vrijede pravo bogatstvo

Na popisu nema Neymara iako je bio na širem popisu. Najbolji strijelac u povijesti brazilske nogometne selekcije daleko je od najboljih dana. Ancelotti je rekao da prati njegovo stanje u Santosu, ali upitno je hoće li nastupiti na Mundijalu.

Na Ancelottijevom popisu nema ni krilnog napadača Real Madrida Rodryga, koji se također muči s ozljedom. Najveća je zvijezda Vinicius Junior. Brazil na Svjetsko prvenstvo odlazi kao jedan od favorita. U skupini je s Marokom, Haitijem i Škotskom. Momčad Brazila prema Transfermarktu vrijedi ogromnih 765 milijuna eura, a po vrijednosti prednjači Vincius Junior.

Dodajmo kako Hrvatska prvu od dvije prijateljske utakmice igra protiv Kolumbije. Taj je susret po hrvatskom vremenu na rasporedu u noći s 26. na 27. ožujka u 00:30. Protiv Brazila igra u noći s 31. ožujka na 1. travnja u 02:00.

