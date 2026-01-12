30. sezona Plazma Sportskih igara mladih okupit će više od 140.000 djece i mladih

Coca-Cola Cupom i Zero Waste sportsko-edukativnim projektom započela jubilarna sezona najveće sportsko-amaterske manifestacije u Europi.

Plazma Sportske igre mladih, najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi, jubilarnu 30. sezonu započele su u Velikoj Gorici sportsko-edukativnim programom „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ i Coca-Cola Cup-om.

Više od 1.200 djece okupilo se u Dvorani Vladimir Bakarić kako bi podržalo početak nove sezone Plazma Sportskih igara mladih. Uz Josipa Pavića, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta i izaslanika ministra Tončija Glavine, događanju su prisustvovali i Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice, predstavnici partnera Daniel Hrupek, direktor marketinga Coca-Cole Adria, Ana Ciglanečki, direktorica javnih poslova, komunikacija i održivog poslovanja Coca-Cole Adria, Amela Čengić, direktorica Odjela za marketing i komercijalnu izvrsnost Coca-Cola HBC Hrvatska, Igor Dujić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha, te Ivana Futivić, koordinatorica za promociju i marketinške komunikacije Hrvatske pošte te Slaven Marić, savjetnik predsjednika Organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih.

„Ministarstvo turizma i sporta sa zadovoljstvom je partner projektu Sportskih igara mladih. Velika zahvala organizatorima, kao i svim učiteljima, roditeljima i trenerima koji djecu vode i podržavaju, te djeci koja sudjeluju. Nastavit ćemo podržavati ovaj projekt i u svim sljedećim godinama jer on predstavlja ono najbolje što sport nudi – sudjelovanje djece u sportskim aktivnostima potpuno besplatno.“ – izjavo je Josip Pavić.

Djeca iz Velike Gorice već niz godina postižu odlične rezultate na Igrama, a gradonačelnik Kešimir Ačkar je pozdravio prisutne: “Hvala organizatorima na ovom prekrasnom projektu, kao i učiteljicama, učiteljima i ravnateljima osnovnih škola. Velika je čast što se prvo ovogodišnje događanje održava upravo u Velikoj Gorici, a činjenica da se obilježava 30. obljetnica Igara daje svemu dodatnu dimenziju. Počašćeni smo i time što će djeca, uz natjecanje, imati priliku učiti o očuvanju okoliša, što je iznimno važno za naš planet Zemlju.“

Sportsko-edukativni projekt „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ održava se već petu godinu zaredom, a zbog inovativnog pristupa učenju kroz sport iznimno je popularan među djecom. Projekt će se i ove godine provoditi u svim županijama diljem Hrvatske, u skladu s Coca-Colinim projektom “Svijet bez otpada”. Zero Waste na kreativan način educira djecu i mlade kroz igru i sport, potičući ih na usvajanje zelenih navika i njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Nakon interaktivne edukacije o zaštiti okoliša, djeca i mladi natjecali su se na edukativnom poligonu, a najuspješniji su nagrađeni prigodnim priznanjima.

„Veliko nam je zadovoljstvo što je Coca-Cola u Hrvatskoj i ove godine partner Plazma Sportskih igara mladih koje već 30 godina potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, zajedništvo i razvoj pozitivnih vrijednosti. Igre nisu samo natjecanje, već snažna platforma za promicanje zdravih životnih navika i odgovornosti prema zajednici. Ponosni smo što smo, uz Coca-Cola Cup, zajedno pokrenuli i edukativno-sportska Zero Waste događanja koja sudionike educiraju o očuvanju okoliša, recikliranju, pravilnom odvajanju otpada i važnosti malih svakodnevnih navika. Vjerujemo da upravo povezivanjem sporta i održivosti dugoročno stvaramo osviještene i odgovorne buduće generacije. Čestitamo organizatorima na 30 godina predanog rada te želimo da jubilarna sezona bude uspješna i ispunjena sportskim duhom“, izjavila je Ana Ciglanečki, direktorica javnih poslova, komunikacija i održivog poslovanja Coca-Cola Adria.

Savjetnik predsjednika organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih, Slaven Marić, na početku sezone istaknuo je kako iza Igara stoji trideset godina neprekidnog organiziranja sportskih natjecanja, trideset generacija djece i više od 3,4 milijuna sudionika koji su odrastali uz sport, prijateljstvo i fair play. Naglasio je i da Igre, zahvaljujući potpori partnera, već tri desetljeća ostaju potpuno besplatne za sve sudionike. “Ove godine na Plazma Sportskim igrama mladih očekujemo čak 140.000 sudionika, a jubilarna, 30. sezona bit će sezona s najviše sportskih natjecanja, događanja i edukacija do sada.”rekao je Marić.

U sklopu programa održan je i panel „Velika Gorica – Mladi, naša zelena budućnost“, na kojem je Jure Jurjević, predsjednik Uprave VG Čistoće, zajedno s učenicama Osnovne škole Eugena Kumičića, govorio o važnosti uključivanja djece i mladih u teme zaštite okoliša, odgovornog ponašanja i brige za zajednicu.

Događanje su podržali i ambasador Plazma Sportskih igara mladih, teniski trener i bivši tenisač Goran Ivanišević, te proslavljeni rukometaši Vlado Šola, Jakov Gojun i Jakov Ljevar.

„Čestitam organizatorima na 30 godina nevjerojatne priče koja je krenula s Brda u Splitu. Igre podržavam od samih početaka i ovo je nemoguća moguća priča. Krenuti od ničega i doći do tolikog broja djece, sponzora, ljudi i zemalja pokazuje da je ovo dokaz kako je u životu sve moguće ako imaš dobre ljude oko sebe.“ – rekao je Goran Ivanišević.

Sportski program nastavljen je natjecanjima u sklopu Coca-Cola Cupa, najvećeg malonogometnog turnira u Europi. Ekipe u kategoriji U-15 borile su se za prolaz na županijsku završnicu, kojoj će se pridružiti i muške ekipe U-18 te ženske ekipe U-15. I ove godine Plazma Sportske igre mladih, u suradnji s UEFA Foundation for Children i predsjednikom UEFA-e te ambasadorom Igara Aleksanderom Čeferinom, poseban naglasak stavljaju na uključivanje djevojčica u nogometna natjecanja.

Plazma Sportske igre mladih djeci i mladima omogućuju da od siječnja do rujna potpuno besplatno sudjeluju u vrhunski organiziranim sportskim natjecanjima. Prijave su otvorene za sve sportske discipline – Tommy turnir u malom nogometu, Coca-Cola Cup, rukomet, Sprite turnir u uličnoj košarci, odbojka i odbojka na pijesku, FIDE turnir u šahu, stolni tenis, tenis, graničar te atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Natjecanja su otvorena za pojedince i slobodno formirane ekipe, neovisno o prethodnom sportskom iskustvu, a besplatne prijave dostupne su na igremladih.hr.

