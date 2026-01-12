Kramarić otkrio za čime žali u karijeri: 'Tu sam ponudu trebao prihvatiti'

Andrej Kramarić apsolutna je legenda Hoffenheima. Već je deset godina u tom njemačkom klubu, odigrao je čak 342 utakmice i zabio 147 golova. U 10 godina odbio je puno ponuda, a izdvaja se ona Bayernova.

"Iz ove perspektive, jedino je Bayernova ponuda ta koju sam trebao prihvatiti", kaže Krama za Kicker pa dodaje zašto tada nije prihvatio ponudu. "Nikada nećemo znati kako bi ispalo, u to vrijeme su igrali Lewandowski, Müller i drugi i ne bih igrao ni blizu koliko igram u Hoffenheimu", objasnio je Kramarić.

"Financijski bi to sigurno poboljšalo moju situaciju, ponude ostalih klubova me nikad nisu previše dirale, ova Bayernova je jedina za kojom ću možda žaliti. U Hoffenheimu sam napravio nevjerojatne stvari, nisam mogao niti sanjati da ću kao stranac napisati ovakvu priču u Bundesligi i steći ovakav status u Hoffenheimu", rekao je Kramarić kojem na ljeto ističe ugovor s njemačkim klubom.

"Da je u mojoj moći, odmah bih potpisao", otkrio je Kramarić, a sad je na redu Hoffenheim.

