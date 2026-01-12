FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDA KLUBA /

Kramarić otkrio za čime žali u karijeri: 'Tu sam ponudu trebao prihvatiti'

Kramarić otkrio za čime žali u karijeri: 'Tu sam ponudu trebao prihvatiti'
×
Foto: Oliver Zimmermann/imago Sportfotodienst/profimedia

'Financijski bi to sigurno poboljšalo moju situaciju'

12.1.2026.
13:23
Sportski.net
Oliver Zimmermann/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Andrej Kramarić apsolutna je legenda Hoffenheima. Već je deset godina u tom njemačkom klubu, odigrao je čak 342 utakmice i zabio 147 golova. U 10 godina odbio je puno ponuda, a izdvaja se ona Bayernova.

"Iz ove perspektive, jedino je Bayernova ponuda ta koju sam trebao prihvatiti", kaže Krama za Kicker pa dodaje zašto tada nije prihvatio ponudu. "Nikada nećemo znati kako bi ispalo, u to vrijeme su igrali Lewandowski, Müller i drugi i ne bih igrao ni blizu koliko igram u Hoffenheimu", objasnio je Kramarić. 

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr. 

"Financijski bi to sigurno poboljšalo moju situaciju, ponude ostalih klubova me nikad nisu previše dirale, ova Bayernova je jedina za kojom ću možda žaliti. U Hoffenheimu sam napravio nevjerojatne stvari, nisam mogao niti sanjati da ću kao stranac napisati ovakvu priču u Bundesligi i steći ovakav status u Hoffenheimu", rekao je Kramarić kojem na ljeto ističe ugovor s njemačkim klubom.

"Da je u mojoj moći, odmah bih potpisao", otkrio je Kramarić, a sad je na redu Hoffenheim.

POGLEDAJTE VIDEO: Tako je Kuzma! Hrvatski vratar spektakularno zabio sa svog gola i ostavio dvoranu u čudu

Andrej KramarićBayernHoffenheimBundesliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEGENDA KLUBA /
Kramarić otkrio za čime žali u karijeri: 'Tu sam ponudu trebao prihvatiti'