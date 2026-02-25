Burna svađa supružnika zamalo završila kobno: Otac u naletu bijesa bacio dijete s mosta
U kineskoj pokrajini Guangdong burna svađa supružnika skoro je završila tragično, a snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje ovaj stravičan događaj.
Na snimci se vidi bračni par koji se prepire na mostu dok pored njih stoji dvoje male djece. U naletu bijesa otac je zgrabio jedno dijete i bacio ga s mosta u rijeku. Dijete je odmah nestalo ispod površine.
Majka se na trenutak ukočila u nevjerici, a zatim se popela preko ograde i skočila u rijeku, očajnički pokušavajući doći do svog djeteta. Nekoliko trenutaka kasnije otac je također skočio u vodu. Na mostu je drugo dijete vrištalo od užasa, piše The Sun.
Ljudi su im pokušavali pomoći
Ljudi koji su bili u blizini dotrčali su na mjesto događaja, dovikujući im što da učine i pokušavajući pomoći. Kako pišu lokalni mediji njih troje su se nekoliko minuta borili kako bi izašli iz vode. U očajničkom pokušaju da ih spase, netko je bacio drveni trupac u rijeku, pozivajući članove obitelji da se uhvate za njega.
Sve troje izvučeno je na sigurno te su se na suhom ponovno susreli s drugim djetetom. Još uvijek nije poznato istražuje li policija ovaj incident.
