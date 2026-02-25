FREEMAIL
BRUTALNI UBOJICA /

Primio smrtonosnu injekciju 40 godina nakon zločina: Ovo mu je bio posljednji obrok

Primio smrtonosnu injekciju 40 godina nakon zločina: Ovo mu je bio posljednji obrok
Foto: Profimedia

Trotter je 16. lipnja 1986., dok je provaljivao u trgovinu mješovitom robom u Langfordu, sedam puta mesarskim nožem izbo pa zadavio 70-godišnju Langford prije nego što je pobjegao

25.2.2026.
11:45
Tajana Gvardiol
Profimedia
Melvin Trotter (65), osuđenik na smrtnu kaznu na Floridi zbog brutalnog ubojstva Virgie Langford 1986. godine tijekom pljačke trgovine mješovitom robom u Palmettu, pogubljen je smrtonosnom injekcijom 24. veljače u državnom zatvoru Floride u Raifordu.

Pogubljenje se dogodilo bez incidenata u 18 sati, rekao je glasnogovornik Jordan Kirkland. Trotter je proglašen mrtvim u 18.15 sati. Trotter je drugi zatvorenik pogubljen ove godine na Floridi. Prvi je bio Ronald Palmer Heath koji je pogubljen 10. veljače. 

Trotter je 16. lipnja 1986., dok je provaljivao u trgovinu mješovitom robom u Langfordu, sedam puta mesarskim nožem izbo pa zadavio 70-godišnju Langford prije nego što je pobjegao. Vozač kamiona pronašao je Langford. Krvarila je, ali je bila pri svijesti. Uspjela je dati ključne informacije o svom napadaču prije nego što je podlegla ozljedama u bolnici.

Imao je jednog posjetitelja

Osim što je opisala Trotterine fizičke karakteristike, Langford je izjavila da je nosio značku zaposlenika Tropicane s imenom "Melvin". Sudski zapisi pokazuju da je policija naknadno otkrila majicu s Langfordovom krvnom grupom u Trotterinom stanu i otisak muškarčeve ruke na rashladnoj posudi za meso u trgovini.

Trotter je osuđen na smrt 1987., a zatim ponovno 1993. nakon što je Vrhovni sud Floride utvrdio da je sud prvog stupnja pogrešno postupio s otegotnim okolnostima. U utorak poslijepodne, Vrhovni sud SAD-a odbio je odgodu izvršenja smrtne kazne.

Trotter se probudio u 3.20 ujutro, imao je jednog posjetitelja i nije se sastao s duhovnim savjetnikom. Za svoj posljednji obrok, Trotter je navodno tražio ribu, rižu, kukuruzni kruh, omlet, kolač i gazirano piće. Prije pogubljenja, osuđenici na smrt mogu zatražiti posljednji obrok. Cijena hrane za pripremu posljednjeg obroka ne smije prelaziti 40 dolara i mora se kupiti lokalno.

Trotterovo tijelo bit će prevezeno u ured medicinskog istražitelja u Alachui i kremirano.

PogubljenjeSmrtna KaznaFloridaBrutalno UbojstvoUbojstvoSad
