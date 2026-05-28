Aktivni tata u vrtu izgradio vodeni park za djecu: 'Morao sam imati ovaj tobogan'

Dok većina roditelja za ljeto izvlači bazen na napuhavanje iz trgovine za djecu, Liam Tandy (40) iz Manchestera u Engleskoj pomislio je kako bi trebalo napraviti nešto više od toga. Ovaj mehaničar i otac troje djece pretvorio je vlastiti vrt u mini vodeni park s ogromnim toboganom koji vodi izravno iz garaže u bazen.

Videozapisi domaćeg uradi sam "vodenog raja" izrazito su popularni na njegovom TikTok profilu, a ljudi u komentarima raspravljaju samo o jednom - ''Bi li ih ovaj aktivni tata mogao posvojiti?''.

Cijeli projekt zapravo je započeo prilično jednostavno. Nakon odmora, Liam je odlučio da bazen u vrtu nije dovoljan za njegovu obitelj. "Počeo sam tražiti bazene još prije nego što smo se vratili kući, a htio sam i tobogan'', priznaje Liam sa smiješkom. Izvorno je planirao dva obična ravna tobogana, ali je na internetu pronašao tobogan s dječjeg igrališta. "Jednostavno sam ga morao imati," kaže ovaj poduzetni tata.

Rezultat podsjeća na manji vodeni park. Tobogan se vijuga s povišene platforme kod garaže izravno u bazen, a njegovi sinovi Sunny (10) i Rowan (9) zaista uživaju. "Dečki su se najprije bojali spustiti, ali to je brzo prošlo i sada ga apsolutno obožavaju," raduje se ponosni tata.

