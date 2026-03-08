Apokalipsa u Teheranu, Izraelci pokrenuli pakao: Pogođen neboder u Kuvajtu

U tijeku je deveti dan američko-izraelskog napada na Iran. Izraelska vojska napala je skladišta goriva u Teheranu, američki predsjednik Donald Trump ponovno je kritizirao Keira Starmera, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael ima "mnogo iznenađenja" za sljedeću fazu iranskog rata.

Deveti je dan rata u Iranu: Što trebate znati?

Izraelska vojska napala iranske naftne rezerve u Teheranu

Trump kritizirao Starmera

Kriza na Bliskom istoku uzdrmala svjetske burze

Pogođen neboder i spremnici goriva u Kuvajtu

7.50 - Kuvajt tvrdi da su dvojica graničara ubijena u napadu projektilima i dronovima na zemlju. Identificirani su kao potpukovnik Abdullah Imad al Sharrah i kapetan Fahd Abdulaziz al Majmoud. Kuvajtsko ministarstvo obrane priopćilo je da su ubijeni "dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost". Prošli tjedan ubijena su dva vojnika i jedno dijete.

Prema državnoj novinskoj agenciji, jutros je još uvijek bilo u tijeku gašenje požara na spremnicima goriva u međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt, kao i na vladinom neboderu u Kuvajtu.

The Social Security building in Kuwait City is ablaze tonight following a suspected Iranian drone or debris impact.@Osinttechnical pic.twitter.com/i6nP9GwbF4 — Open Source Intel (@Osint613) March 8, 2026

Spremnici goriva na aerodromu izravno su pogođeni u napadu dronom, priopćilo je kuvajtsko ministarstvo obrane. Ministarstvo je dodalo da je u tijeku obrana od novih napada dronova i raketa.

⚡️#BREAKING A large fire engulfed one of the towers in Kuwait after it was targeted by an Iranian suicide drone. pic.twitter.com/vtAAM0OQGG — War Monitor (@WarMonitors) March 8, 2026

Postignut konsenzus o novom vrhovnom vođi

7.45 - Prema iranskim državnim medijima, postignut je konsenzus većine o imenovanju novog vrhovnog vođe, prenosi Sky News. Ajatolah Ali Hamnei ubijen je u američko-izraelskim napadima prvog dana rata prošle subote. Formirano je tročlano vijeće vodstva koje će privremeno upravljati zemljom neposredno nakon smrti vrhovnog vođe.

Vrhovnog vođu bira "vijeće stručnjaka", tijelo od 88 islamskih učenjaka koji su svi odabrani zbog svoje odanosti režimu. Jedan od članova, ajatolah Mohammadmehdi Mirbaqeri, rekao je da je više-manje postignut konsenzus većine, izvijestili su jutros iranski državni mediji. Ali je rekao da je potrebno riješiti "neke prepreke" u vezi s procesom, prema izvješću. Iranski mediji su izvijestili da je tijelo zaduženo za imenovanje iranskog vrhovnog vođe imalo manje neslaganje oko toga mora li njihova konačna odluka uslijediti nakon sastanka uživo ili se umjesto toga mora donijeti bez pridržavanja ove formalnosti.

Snimka napada na naftne rezerve u Teheranu

7.07 - Izraelska vojska poprvi puta je napala iranske nacionalne naftne rezerve u Teheranu, rekao je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) u subotu navečer. Glasnogovornik je rekao da je to dio mjera usmjerenih na objekte u vlasništvu iranskog vodstva. Napadnuto je 30-ak spremnika nafte, rekao je.Iranska Revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je bombardiranje rafinerije nafte na jugu glavnog grada Teherana, prema iranskoj državnoj televiziji IRIB.

Iran je odgovorio napadom projektilima na naftno postrojenje u izraelskoj Haifi, priopćio je IRGC.Videozapisi i fotografije iz Teherana koji prikazuju ogromne požare podijeljeni su na društvenim mrežama. Izraelska vojska najavila je još jedan val napada na Iran kasnije tijekom večeri.

'آتش‌سوزی انبار نفت اقدسیه از فاصله نزدیک'

ویدیوی دریافتی از سوهانک، انتهای بزرگراه ارتش #تهران'

شنبه ۱۶ اسفند #Iran #Tehran pic.twitter.com/ikqloDGwbm — Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026

Prethodno, izraelski oporbeni vođa pozvao je zemlju da uništi iranska naftna polja i energetsku infrastrukturu na otoku Kharg. „To je ono što će osakatiti iransko gospodarstvo i srušiti režim“, napisao je Yair Lapid u objavi na X. „Ovaj rat mora završiti kada režim u Iranu padne, nuklearni objekti budu uništeni, sva industrija balističkih projektila bude uništena i Hezbollah bude uništen u Libanonu.“

POGLEDAJTE VIDEO: Tjedan dana rata na Bliskom istoku:

Eksplozija u američkom veleposlanstvu u Oslu

7.06 - Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko. Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima. Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel. Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten. „Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama“, navodi se u izjavi.

Trump optužio Iran za napad na djevojačku školu

7.04 - Američki predsjednik Donald Trump u subotu je optužio Teheran za napad na djevojačku školu na jugu Irana u kojoj je poginulo više od 160 ljudi. Prema analizi New York Timesa, škola u Minabu bombardirana je tijekom američkih napada na obližnji vojni objekt kojim upravlja Revolucionarna garda. Međunarodni mediji do sada nisu pronašli dokaze da se škola koristila za vojne potrebe. Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da Sjedinjene Države nisu odgovorne za taj napad. "Po mom mišljenju, na temelju onoga što sam vidio, to je učinio Iran. Oni su, kao što znate, vrlo neprecizni sa svojim streljivom. To je učinio Iran", ponovio je.

Američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je putovao s Trumpom, rekao je da SAD istražuje napad. New York Times analizirao je satelitske snimke, objave na društvenim mrežama i provjerene videozapise koji su ukazuju na to da je škola pogođena istovremeno s američkim napadima na susjednu pomorsku bazu.

Četvero poginulih u napadu na hotel u Bejrutu

7.03 - Najmanje su četiri osobe poginule i deset ih je ranjeno u udaru izraelskog projektila u hotel Ramada u središtu Bejruta, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva rano u nedjelju. U hotelu su bile smještene raseljene osobe koje su bježale od rata u južnom Libanonu i južnim predgrađima Bejruta.

Libanon je uvučen u sve širi američko-izraelski rat s Iranom nakon što je militantna skupina Hezbolah, koju podržava Iran, ispalila rakete i dronove na Izrael. Izrael je odgovorio teškim napadima diljem južnog i istočnog Libanona i blizu Bejruta. Ovo je, međutim, prvi projektil koji je pogodio samo središte libanonske prijestolnice.

Trump kritizirao Starmera

7.01 - Američki predsjednik Donald Trump ponovo je u subotu kritizirao britanskog premijera Keira Starmera zbog izostanka potpore američkim napadima na Iran. "Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekoć velik saveznik, možda i najveći od svih, napokon ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača zrakoplova na Bliski istok“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social. „To je u redu, premijeru. Ali više nam ne trebaju. I to ćemo zapamtiti", napisao je. „Ne trebaju nam ljudi koji se priključuju ratovima koje smo već pobijedili“, zaključio je. Trump je ovaj tjedan nekoliko puta kritizirao Starmera jer Amerikancima nije dao dopuštenje za korištene strateški važne baze na otoku Diego Garcia u Indijskom oceanu za napade na Iran.

Uzdrmane svjetske burze

7.00 - Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna oštro pale jer su zbog krize na Bliskom istoku snažno porasle cijene nafte, što bi moglo potaknuti rast inflacije i naštetiti gospodarstvima.