Slavonija pokazala da i oni za čuda lete - Jakov Jozinović na pozornici u Osijeku ostavio srce

U sklopu svoje velike turneje „Ja za čuda letim“, Jakov Jozinović održao je spektakularan koncert u Osijeku i još jednom potvrdio ono što publika diljem Hrvatske već dobro zna - njegovi koncerti redovito se pretvaraju u večeri za pamćenje. Pred oduševljenom publikom i u prepunoj dvorani, Jozinović je donio snažnu energiju, iskrenu emociju i niz pjesama koje su publiku držale na nogama od prvog do posljednjeg trenutka.

Večer je obilježilo zajedničko pjevanje gotovo svake pjesme, a posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom izvedbe hita „Ja volim“, koji je publika otpjevala uglas, stvarajući atmosferu koja se rijetko doživljava i koja još jednom potvrđuje koliko su njegove pjesme pronašle put do srca slušatelja.

Foto: Press

Turneja „Ja za čuda letim“ nastavlja nizati uspjehe, a koncert u Osijeku još je jedna potvrda da Jakov Jozinović gdje god dođe nastupa pred rasprodanim dvoranama i publikom koja ga dočekuje s nevjerojatnom energijom i oduševljenjem. Svaki njegov koncert pretvara se u snažan susret glazbe i emocije, a publika to prepoznaje i nagrađuje gromoglasnim pljeskom.

Posebno oduševljenje večeri izazvao je dolazak posebnog gosta koncerta - Miroslava Škore, čiji je izlazak na pozornicu publika pozdravila velikim ovacijama. Njihov zajednički nastup bio je jedan od vrhunaca večeri, a dodatnu emociju donijela je izvedba Škorinog bezvremenskog hita „Juliška“, koju su zajedno otpjevali uz fenomenalan orkestar Hrvoja Harkanovca.

Zanimljivo je da Jakov ovu pjesmu redovito izvodi na svojim koncertima diljem turneje, jer je publika iznimno voli i uvijek je pjeva zajedno s njim. Upravo zato je trenutak u Osijeku bio još posebniji - prvi put ju je izveo zajedno s pjevačem čija je ta pjesma u originalu, što je dalo dodatnu težinu i emociju ovom već nezaboravnom trenutku večeri.

Foto: Press

Ova turneja ne bilježi uspjeh samo u Hrvatskoj. Jakov Jozinović posljednjih mjeseci bilježi izniman interes publike i izvan granica Lijepe naše, a za koncerte diljem regije također se konstantno traži karta više. Publika u gradovima širom regije prepoznala je njegovu iskrenu emociju, snažnu interpretaciju i pjesme koje se brzo uvlače pod kožu, zbog čega njegova popularnost kontinuirano raste.

Posebnu emociju donio je upravo koncert u Slavoniji. Jakov, koji dolazi iz Vinkovaca, nije skrivao koliko ga je oduševila podrška njegove Slavonije. Publika u Osijeku dočekala ga je s posebnom toplinom i energijom, a tijekom večeri nekoliko je puta istaknuo koliko mu znači nastupati pred „svojima“. Taj snažan osjećaj zajedništva i ponosa dodatno je obogatio atmosferu i učinio ovu večer još posebnijom.

Osijek je još jednom pokazao koliko voli dobru glazbu, a Jakov Jozinović potvrdio je status izvođača čiji koncerti ostavljaju snažan trag gdje god nastupi.

Turneja se nastavlja, a nakon ovakve večeri jedno je sigurno, publika već s nestrpljenjem čeka sljedeći susret.

