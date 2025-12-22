Djevojke poludjele za njim! Pogledajte kakvu atmosferu je napravio Jakov Jozinović u Makarskoj

U samo nekoliko mjeseci ime Jakov Jozinović (20) izraslo je u jedno od najzvučnijih na domaćoj glazbenoj sceni. Mladi glazbenik zahvaljujući društvenim mrežama postao je pravi regionalni fenomen.

Sve je krenulo s kratkim snimkama na TikToku, no njegova autentičnost i prepoznatljiv glas brzo su privukli pažnju, a videozapisi su se munjevito počeli širiti.

Danas Jakov Jozinović iza sebe ima niz uspješnih koncerata diljem regije, a interes publike ne pokazuje znakove usporavanja. Najnoviji dokaz njegove popularnosti stigao je iz Makarske, gdje je do posljednjeg mjesta ispunio Kačićev trg. Publika svih generacija pjevala je uglas, stvarajući atmosferu kakva se rijetko viđa, čak i na nastupima etabliranih imena.

