ADVENTSKI GLAMUR /

Blagdanska diva u bijelom: Pogledajte kako je Nina Badrić zablistala u Koprivnici
Foto: Damir Spehar/pixsell
1 /20
Na prepunom Zrinskom trgu u Koprivnici zavladala je prava blagdanska čarolija kada je na pozornicu izašla Nina Badrić (53), hrvatska pjevačica i jedna od najvećih glazbenih zvijezda domaće estrade. U sklopu manifestacije Koprivnička bajka, kojom je otvoren niz besplatnih adventskih koncerata, Nina je oduševila nekoliko tisuća okupljenih, a osim snažnim vokalom pažnju je privukla i elegantnim modnim izdanjem. U bijeloj, raskošnoj krznenoj bundi izgledala je poput prave blagdanske dive, a publika joj je uzvratila ovacijama od prve do posljednje pjesme.

21.12.2025.
16:17
Hot.hr
Damir Spehar/pixsell
Nina BadrićNastup
