Blagdanska diva u bijelom: Pogledajte kako je Nina Badrić zablistala u Koprivnici

Na prepunom Zrinskom trgu u Koprivnici zavladala je prava blagdanska čarolija kada je na pozornicu izašla Nina Badrić (53), hrvatska pjevačica i jedna od najvećih glazbenih zvijezda domaće estrade. U sklopu manifestacije Koprivnička bajka, kojom je otvoren niz besplatnih adventskih koncerata, Nina je oduševila nekoliko tisuća okupljenih, a osim snažnim vokalom pažnju je privukla i elegantnim modnim izdanjem. U bijeloj, raskošnoj krznenoj bundi izgledala je poput prave blagdanske dive, a publika joj je uzvratila ovacijama od prve do posljednje pjesme.