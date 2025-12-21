Slučajnost ili? Tri ljepotice dominirale Varaždinom, kad ih vidite sve će vam biti jasno

Unatoč maglovitom i vlažnom jutru, Varaždin je i za vikend živio svojim prepoznatljivim ritmom. Sivi oblaci i gusta magla nisu spriječili građane da ispune središte grada, a Trg kralja Tomislava i okolne ulice bili su puni prolaznika koji su prijepodne iskoristili za kavu, šetnju ili brzu kupnju na tržnici.

Temperature oko pet stupnjeva i visoka vlaga u zraku jasno su dale do znanja da je zima u punom zamahu, pa su topli kaputi, kape i šalovi dominirali gradskim prizorima. Ipak, među brojnim zimskim kombinacijama posebno su se istaknule tri djevojke koje su gotovo poput blizanki prošetale gradom – u upečatljivim, predimenzioniranim šalovima, jednom od najvećih modnih hitova ove sezone.

Njihov modni odabir nije prošao nezapaženo. Veliki, mekani šalovi u neutralnim tonovima savršeno su se uklopili u zimski ambijent i pokazali kako se i u hladnim, tmurnim danima može izgledati stylish. Upravo ovakvi oversized modeli ove zime vladaju ulicama, jer osim što griju, svakom outfitu daju dozu nonšalantne elegancije.

Dok su se mnogi sklanjali u toplinu obližnjih kafića uz vruću kavu ili čaj, gradska tržnica bila je prepuna onih koji su obavljali posljednje pripreme za blagdanski stol. Kratki susreti, razgovori na brzinu i užurbani koraci stvorili su poznatu subotnju atmosferu.

Iako vrijeme nije bilo na strani Varaždinaca, dobra energija i mali modni trenuci, poput ove trojke u trendovskim šalovima, pokazali su da ni magla ne može zasjeniti šarm gradskih ulica uoči blagdana.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr