FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZVIJEZDE U AKCIJI /

Poznati Hrvati okupirali središte grada: Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom

Poznati Hrvati okupirali središte grada: Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom
Foto: Marko Seper/pixsell
Olja Vori
1 /16
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predblagdanski vikend u središtu Zagreba privukao je brojne poznate Hrvate, a hladnoća im nije pokvarila užitak u šetnji i blagdanskoj atmosferi. Neki su špicom prošetali sami, drugi u društvu, a bilo je i onih koji su uživali u društvu svojih kućnih ljubimaca. 

Među poznatim koji su prošetali gradom bili su i Olja Vori, Mirela Holy, Andrea Andrassy, Ivana Mišković i mnogi drugi. Svojim dolaskom dodatno su uljepšali predblagdansku atmosferu i pokazali da ni niske temperature ne mogu spriječiti šarm i dobar provod. 

U našoj galeriji pogledajte tko se sve od poznatih pojavio danas u središtu Zagreba. 

20.12.2025.
20:31
Hot.hr
Pixsell/kolaž
Zagrebačka špica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZVIJEZDE U AKCIJI /
Poznati Hrvati okupirali središte grada: Pogledajte tko se sve prošetao zagrebačkom špicom