Velike gužve na autocesti i graničnim prijelazima: HAK izdao upozorenja

Zbog povećane gustoće prometa na autocesti A3 vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvora Sveta Nedelja i naplatnih postaja Zagreb istok u smjeru Lipovca (istoka), javlja HAK.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila kod NP Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 1 km.

Satima se čeka na izlazima iz Hrvatske prema BiH i Srbiji: Automobili na Bajakovu čekaju 7 sati, 3 sata kod Tovarnika, na izlazu u Erdutu oko sat vremena i Iloku oko sat i pol. Dva sata se čeka na izlazu Stara Gradiška.

"U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na važnijim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", upozorava HAK.