Slavne face u Epsteinovim dokumentima: Fokus je na bivšem predsjedniku u vrućoj kupki

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak novu gomilu dokumenata iz svojih istraga o pokojnom financijašu i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, popustivši pritisku zakonodavaca koji su novim zakonom prisilili administraciju na njihovo otkrivanje.

Objavljivanje je uslijedilo nakon višemjesečnih političkih prepirki usred pobune nekih od najvjernijih pristaša predsjednika Donalda Trumpa zbog nevoljkosti njegove administracije da objavi sve dokumente povezane s istragama o Epsteinu.

Ministarstvo pravosuđa dodalo je napomenu na web stranicu na kojoj je objavilo poveznice na dokumente, a u njoj se navodi da su "poduzeti svi razumni napori" za zacrnjivanje osobnih podataka žrtava, ali je upozorilo da bi neki mogli biti otkriveni nenamjerno.

Fotografije poznatih

Uz Jeffreyja Epsteina fotografirana su poznata lica, a na drugim slikama također se vide rukom pisane bilješke i album s spomenarima. Na jednoj fotografiji je bivši američki predsjednik Bill Clinton u vrućoj kupki s neidentificiranom ženom. Osim njega koji je u fokusu, na fotografijama su također glumac Kevin Spacey, pjevač i frontmen Rolling Stonesa Mick Jagger, pjevač Michael Jackson i mađioničar David Copperfield.

Ranije ove godine, Spacey je pozvao na potpuno objavljivanje Epsteinovih dosjea. Porekao je bilo kakvu značajnu vezu s osramoćenim financijerom ili bilo kakvu nepravdu u vezi s njegovim zločinima, piše Sky News.

Glasnogovornik Clintona prethodno je priznao da je bivši predsjednik četiri puta letio Epsteinovim privatnim avionom - 2002. i 2003. godine, dok američki mediji tvrde da je putovao i do 26 puta, pozivajući se na zapisnike letova.

No, Clinton je uvijek negirao bilo kakvu nedolično ponašanje povezano s Epsteinom. Godine 2019., glasnogovornik Clintona rekao je da "ne zna ništa o strašnim zločinima za koje se Jeffrey Epstein izjasnio krivim na Floridi prije nekoliko godina, ili onima za koje je nedavno optužen u New Yorku".

U svojim memoarima iz 2024., Građanin: Moj život nakon Bijele kuće, Clinton je napisao: "Zaključak je da, iako mi je omogućilo da posjetim rad svoje zaklade, putovanje Epsteinovim avionom nije vrijedilo godina ispitivanja nakon toga. Volio bih da ga nikada nisam upoznao."

Neće biti objavljeni svi dokumenti

Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je ranije tijekom dana za Fox News da će u petak biti objavljene stotine tisuća dokumenata, ali ne i cijela zbirka spisa koji se odnose na Epsteina. Također je rekao kako očekuje da će u sljedećim tjednima biti objavljene još stotine tisuća dokumenata koje se pregledavaju kako bi se zaštitila privatnost žrtava.

Trump je prvotno pozivao republikance u Kongresu da se usprotive novom zakonu, upozoravajući da bi objavljivanje potencijalno osjetljivih internih istražnih zapisa moglo postaviti opasan presedan.

No, mnogi Trumpovi glasači optužili su njegovu administraciju da zataškava Epsteinove veze s moćnim osobama i detalje njegove smrti 2019. godine, koja je proglašena samoubojstvom, u zatvoru na Manhattanu gdje je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima i zlostavljanje maloljetnica.

Trump, koji je tijekom predizborne kampanje 2024. obećao da će deklasificirati vladine dokumente o Epsteinu ako bude izabran, nastoji se maknuti od afere kako bi se mogao usredotočiti na važniji problem za Amerikance - troškove života - prije izbora na pola mandata u studenom 2026.

Epsteinove veze s Trumpom u središtu su pozornosti otkako su demokrati u Zastupničkom domu prošlog mjeseca objavili tisuće e-mailova, uključujući jedan u kojem je Epstein napisao da je Trump "znao za djevojke", bez objašnjenja što to znači.

Republikanci u Zastupničkom domu objavili su još e-mailova istog dana, uključujući jedan u kojem se navodi da je Trump mnogo puta posjetio Epsteinovu kuću, ali "nikada nije dobio masažu".

Dva dana nakon toga Trump je naredio ministarstvu pravosuđa da istraži Epsteinove veze s bivšim demokratskim predsjednikom Billom Clintonom i bankom JPMorgan. Sljedećeg tjedna, unatoč pritisku Bijele kuće da se odgodi glasanje, američki su zakonodavci velikom većinom glasali za donošenje zakona kojim se prisiljava ministarstvo pravosuđa da objavi dokumente.

Zakon, koji je Trump potom potpisao, dao je vladi rok do ponoći u petak da objavi sve dokumente koje posjeduje.