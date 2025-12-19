Američko ministarstvo pravosuđa objavilo tisuće Epsteinovih dosjea

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak neke od dugo očekivanih dosjea vezanih uz istragu pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. U obavijesti o privatnosti na vrhu web stranice na kojoj su dokumenti objavljeni, američko ministarstvo pravosuđa navodi da su "poduzeti svi razumni napori za pregled i uređivanje osobnih podataka" o žrtvama i drugim privatnim osobama.

"Uz to, zbog količine uključenih informacija, ova web stranica ipak može sadržavati informacije koje nenamjerno uključuju nejavne osobne podatke ili drugi osjetljivi sadržaj, uključujući pitanja seksualne prirode."

Jeffrey Epstein postigao je nagodbu s tužiteljima 2008. godine, nakon što su roditelji 14-godišnje djevojčice rekli policiji na Floridi da je Epstein zlostavljao njihovu kćer. Fotografije djevojčica pronađene su po cijeloj kući, a on je osuđen za nagovaranje maloljetnice na prostituciju. Zahvaljujući toj nagodbi izbjegao je tešku zatvorsku kaznu, piše BBC.

Jedanaest godina kasnije, optužen je za vođenje mreže maloljetnih djevojčica za seks. Umro je u zatvoru čekajući suđenje, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom.

Što su 'Epsteinovi dosjei'?

Dosjei se odnose na dvije kriminalističke istrage, koje su rezultirale opsežnom zbirkom dokumenata, uključujući transkripte razgovora sa žrtvama i svjedocima te predmete oduzete tijekom racija na njegovim raznim nekretninama.

Pritisak za veću transparentnost raste već mjesecima s cijelog političkog spektra. Nakon što se u početku opirao pozivima za objavljivanje dosjea, Trump je promijenio smjer i pozvao republikance da podrže objavljivanje zapisa. Kongres je potom usvojio Zakon o transparentnosti dosjea o Epsteinu, koji je od Ministarstva pravosuđa zahtijevao da do danas objavi istražni materijal vezan uz Epsteina.

Ministarstvo pravosuđa suočilo se sa zakonskim rokom za objavljivanje dosjea do petka, nakon višemjesečnog pritiska na Trumpa iznutra i izvan njegove stranke. Biti imenovan ili prikazan u dosjeima ne ukazuje na nezakonito postupanje. Mnogi od onih identificiranih u drugim objavama porekli su bilo kakvo nezakonito postupanje u vezi s Epsteinom.

Trump potpisao zakon

Donald Trump potpisao je krajem studenog zakon kojim se odobrava objavljivanje dosjea Jeffreyja Epsteina. Epstein se družio s Trumpom i drugim istaknutim osobama prije nego što je 2008. godine osuđen zbog nagovaranja maloljetnice na prostituciju.

Skandal je mjesecima smetnja Trumpu, dijelom zato što je on sam poticao teorije zavjere o Epsteinu među svojim pristašama. Mnogi Trumpovi glasači vjeruju da je Trumpova administracija prikrivala Epsteinove veze s moćnim osobama i zamaglila detalje o njegovoj smrti 2019. u zatvoru u Manhattanu. Epsteinova smrt proglašena je samoubojstvom dok se suočavao s federalnim optužbama za trgovinu ljudima s ciljem seksualnog iskorištavanja.

